Özikizler Künefe, Amerika’daki ilk şubesini Michigan’da açıyor

Mehmet Usta'nın 1986 yılında dünyaya gelen ikiz çocukları Hasan ve Hüseyin'den esinlenerek ismini verdiği, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 50 metrekare bir dükkân ve birkaç masa ile kurulan Özikizler Künefe, bugün yeme-içme dünyasının önde gelen markalarından biri. Türkiye genelinde 10 şubesi bulunan markanın ikinci kuşak yöneticileri Hasan Durmaz, Hüseyin Durmaz ve Zülfikar Durmaz 2023 hedefleri doğrultusunda yurt dışı açılımını gerçekleştirmek üzere kolları sıvadı.

MICHIGAN'DA KAPILARINI AÇACAK

Özikizler Künefe, Türkiye'nin efsane lezzetleri künefe, baklava, katmer ve dondurmayı Amerika'ya taşıyacak. Hasan Durmaz, Hüseyin Durmaz ve Zülfikar Durmaz, Amerika'daki ilk adreslerini çok yakında hizmete açacaklarını duyurdu. Özikizler Künefe'nin Amerika'daki ilk şubesi, Michigan eyaletinde kapılarını açacak.

TATLILARIMIZ AMERİKA YOLCUSU

Hijyen sertifikalı Özikizler Künefe'nin beklentinin üzerinde bir başarı elde ettiğini dile getiren Durmaz Ailesi, aynı başarıyı Amerika'da da yakalamayı hedeflediklerini söyledi: "Biz baklavanın şehrinde; Gaziantep'te künefeyi bir marka haline getirdik. Türkiye'nin dört bir yanında lezzet tutkunlarıyla buluşturduğumuz tatlılar şimdi Amerika yolcusu. Aynı başarıyı Amerika'da da yakalayacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Çok yakında kapılarımızı Amerika'daki misafirlerimize açacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için tüm çalışmalarımızı tamamladık."