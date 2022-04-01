Pahalı yakıt İngilizler’i perişan ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın ambargo uygulamasıyla karşı karşıya kalan Kremlin, doğalgaz kartını çıkarınca Avrupa'da alarm zilleri çalmaya başladı. İngiltere'deki enerji faturaları, ülkenin enerji düzenleyicisinin fiyat tavanını yüzde 54 oranında artırmasının ardından yükselecek. Yakıt yoksulluğu içindeki İngiliz hanelerinin sayısının dünden itibaren ikiye katlanarak 5 milyona çıkacağı belirtiliyor. Ülkenin enerji düzenleyicisi Ofgem, şubatta fiyat tavanını 1 Nisan'dan itibaren yüzde 54 artıracağını açıklamıştı. Artıştan önce ortalama tüketim yapan hane halkının yıllık enerji faturası 1.277 ila 1.370 sterlin arasındaydı. Yeni fiyat tavanıyla enerji faturaları yılda yaklaşık 700 sterlin artacak. İngiltere'de faturaların bu yıl ücretlerden en az 10 kat daha hızlı artacağı belirtiliyor. Milyonlarca insanın 'ısınma veya yemek' arasında seçim yapmak zorunda kalacağı korkusuyla birçok hayır kurumu destek programları hazırladı.İngiltere Merkez Bankası, geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarını daha da artırdığını söyledi. Yatırım bankası Investec, yıllık elektrik ve gaz faturalarının 3.000 sterline kadar çıkabileceğini tahmin ediyor. Sonbaharda yıllık faturaların artması durumunda, yakıt sıkıntısı çeken İngiliz hanelerinin sayısının 7.5 milyona ulaşabileceğini tahmin ediliyor. Öte yandan, İngiltere'de su faturalarına yıllık yüzde 1.7, sosyal konut kiralarına ise yıllık yüzde 4.1 zam yapıldı.İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, şubat ayında yaptığı açıklamada, tüm konut elektrik müşterilerinin ekim ayından itibaren elektrik faturalarında 200 sterlin indirim alacağını ve bunun daha sonra beş yıl içinde 40 sterlinlik taksitlerle geri ödeneceğini duyurmuştu.