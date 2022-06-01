Pakistan ile ticarette hedef 5 milyar dolar

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Pakistan heyetine TOBB'un çalışmalarını anlattı. Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya; Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ve iş insanları katıldı.

Türkiye ile Pakistan, her alanda yakın ilişkideyken, ülkeler arasındaki ticaret hacminin kimseyi mutlu etmediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bir milyar doları bile bulmayan karşılıklı ticaretimiz, iki kardeş ülkeye yakışmıyor. Karşılıklı yatırımlarımız da benzer şekilde istediğimiz seviyede değil. Türkiye'nin Pakistan'daki toplam doğrudan yatırımları 1 milyar dolar civarında. Türkiye'de toplam 230'un üzerinde Pakistan sermayeli firma bulunmakta. 2000-2020 döneminde Pakistan firmalarının ülkemize yaptığı doğrudan yatırım miktarı 690 milyon Dolar civarında" dedi.

KORUMACI POLİTİKALAR İSTEMİYORUZ

Türk müteahhitlik firmalarının tüm dünyada olduğu gibi, Pakistan'da da önemli projeler gerçekleştirdiğinden bahseden TOBB Başkanı, "Yaklaşık 3,5 milyar dolar tutarında 71 proje firmalarımız tarafından başarıyla tamamlandı" diye konuştu. İşbirliğimiz kapsamında Türkiye-Pakistan Ticaret Odası Forumu'nu kurduklarına değinen Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: "Firmalarımızın yaşadığı sorunları, burada görüşüp, sonra da Türkiye'de ve Pakistan'da hükümetlerimize sunuyoruz. Kardeşim Profesör Dr. Ömer Bolat ve Amjad Rafi bu sorumluluğu birlikte üstlendiler. Doğrusu, pandemi şartlarına rağmen ilişkiyi koparmadılar. İkili Odayı canlı ve aktif tuttular. Ticarette korumacı politikalardan şikâyetçiyiz. Korumacılığın halkımızı fakirleştireceğini düşünüyoruz. Türkiye ile Pakistan arasında, iyi tasarlanmış, her iki ülkenin da kazanacağı bir serbest ticaret anlaşmasının faydalı olacağını düşünüyoruz."

Yatırımlar konusunda görevlerinin ülkeye daha fazla doğrudan yatırım çekmek ve yatırım ortamını yatırımcılar için daha cazip hale getirmek olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, yeni yatırımcı çekmek için en iyi referansı "var olan yatırımcıların ülke içinde mutlu olmaları" olarak tanımladı. Halen Türkiye'de yatırımı olanlar, mevzuat ve uygulamalardan mutlu ise, potansiyel yatırımcılar için de iyi bir örnek oluşturacaklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, "O nedenle, benim tavsiyem, ülkelerimize güvenerek, ülkemiz geleceğine yatırım yapan, ülkemizde katma değer ve istihdam üreten, ihracat yapan yatırımcılara sahip çıkalım. Ben, TOBB başkanı olarak, yerli veya yabancı ayrımı yapmadan, Türkiye'deki tüm yatırımcıların Başkanıyım. Aynı şekilde, Pakistan'daki tüm yatırımcılarımıza Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ve Zat-ı alinizin sahip çıktığını düşünüyorum. Vize konusunda da sorunumuz var. Biz dostuz; kardeşiz. Kardeşler birbirlerinin evine izin alarak mı gitmeli? Vize uygulaması, ticaretin önünde ciddi bir engel olarak karşımızda duruyor. Hiç olmazsa iş dünyasını bu vize sorunundan kurtarmamız lazım. Bize destek olun. Daha fazla yatırım yapalım. Daha fazla karşılıklı ticaret yapalım.

Beyaz eşya, inşaat malzemesi, çimento, otomotiv ve yedek parçalarında, gemi inşa sanayinde, Avrupa'nın en önemli tedarikçilerindeniz. İhracatımızın yüzde 90'ından fazlası sanayi ürünü. Bunların yarısını da Avrupa ve ABD gibi, rekabetin en yüksek olduğu ülkelere yapıyoruz.

Turizmde, yurtdışı müteahhitlikte dünya çapında başarı hikayelerine imza atıyoruz. Turizmde 40 sene önce ismimiz duyulmazken, özel sektörümüzün yatırımları ve vizyonuyla, bugün dünyada ilk 10 destinasyon içine girdik. Dünyanın en büyük müteahhitleri arasında Türk müteahhitlik firmaları bulunuyor." dedi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: GEREKEN HER ŞEYE SAHİBİZ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de konuşmasında, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda ticari hacmin yetersiz olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ticari hacmin üç yıl içinde 5 milyar dolar seviyesine ulaşması için gereken her şeye sahibiz. Bu olduğunda en mutlu insan ben olacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Şerif, Türkiye Pakistan İş Forumu'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) onuruna TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen çalışma yemeğinde konuştu.

Şerif, iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki 1,1 milyar doların yetersiz bir rakam olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkisi maalesef ticari ilişkilere layıkıyla yansımıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Pakistanlı iş insanlarının iki ülke arasındaki ticareti ve yatırımları artırma noktasında çok kararlı olduğunu biliyorum. İki ülke arasındaki ekonomik bariyerlerin ve engellerin aşılmasına izin verilmeli. Bu konuda ne gerekiyorsa yapılmalı."

Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacminin üç yıl içinde 5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Şerif, "Bunun için gereken her şeye sahibiz. Bu olduğunda en mutlu insan ben olacağım. Bu gece ve bundan sonrasında ben de bu konuda yapabileceğim her şeye katkı için gayret göstereceğim." diye konuştu.

Geçmiş dönemde Pakistan'da kendilerine kötü davranılan Türk iş insanlarından içtenlikle özür dilediğini belirten Şerif, "Geçmişte yaşananlar nedeniyle sizlerin önünde özür diliyorum, üzüntülerimi ifade ediyorum. Doğru sözcüğü bulmakta zorlanıyorum, kötü ya da uygunsuz davranış. Türk iş insanlarına karşı her ne yapıldıysa sizlerin önünde özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ: YÜZDE 22,5 ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da konuşmasında, geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye'nin Pakistan ile ticaretinin bir önceki yıla göre yüzde 22,5 arttığını bildirdi.

Bakan Muş, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine yaklaştığını belirterek, "2021 yılında Kovid-19 salgınına rağmen Pakistan ile ticaretimiz bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a yaptığı ziyaretlerde 5 milyar dolar hedefi konulmuştu. Bu yılın ilk 4 ayına baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7'lik bir artış söz konusu. Bu sevindirici ama seviyenin çok gerisindeyiz." dedi.

İki ülke iş dünyasının beklediği ve müzakerelerinin yürütüldüğü ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldığı bilgisini veren Muş, söz konusu anlaşmayla ilk olarak 5 milyar dolarlık hedefin, ardından da yeni hedeflerin aşılacağına inandıklarını söyledi.