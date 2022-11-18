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Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:22

Palamuttan sonra gelen hamsi yüz güldürüyor

Karadeniz'deki palamut bolluğu dolayısıyla fiyatı 110 liraya kadar çıkan hamsi, bugünlerde hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor. Düzce'de kilosu 25 liradan alıcı bulan hamsi, tezgahları süslüyor.

İHA
Palamuttan sonra gelen hamsi yüz güldürüyor

Karadeniz'de sezon başından bu yana yaşanan palamut bolluğu tezgahlarda hamsinin az olmasına sebep olmuş, fiyatlarını da yükseltmişti. Kısa bir süre önceye kadar kilosu 110 liraya kadar çıkan hamsi, bugünlerde 25 liradan alıcı buluyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıklar kasa kasa hamsiyle limana dönüyor. Bereketli geçen av sezonu hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor.

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK"

Vatandaşların uzun süredir tezgahlarda hamsiyi beklediğini söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Palamut artık bitecek gibi görünüyor, çok az kaldı. Hamsi de ufak ufak kendini göstermeye başladı. Bu durumu uzun zamandır bekliyorduk. İlerleyen günlerde daha da iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Uzun süre fiyatların bu şekilde seyredeceğini öngören Kılıç, "Fiyatlar daha da aşağıya düşmez. Dip fiyatlar bunlar. Çok hamsi palamut gibi bol olmaz. Palamut çok uzun sürdü. Palamudun bu kadar bol olması ufak balıkları, özellikle hamsiyi çok etkiledi. Şuanda çinekop, istavrit, barbun ve mezgit gibi balıklarımız da var. Palamuttan sonra çeşitlilik başladı" diye konuştu.

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Palamuttan sonra gelen hamsi yüz güldürüyor
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