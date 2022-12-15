Pamukkale kış mevsiminde de turist çekiyor





Türkiye'de ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen yer olan Pamukkale'ye geçen yıl 1 milyon 200 bin 650 kişi geldi. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'de ziyaretçi sayısı geçen yıla göre bu yılın ilk 11 ayında artarak 1 milyon 906 bin kişiye ulaştı. Bu yılın kasım ayında ise beyaz cenneti 125 bin 227 kişi ziyaret etti. Türkiye'de birçok tatil bölgesini Alman ve Rus turistler ziyaret ederken Pamukkale'ye genellikle Meksika, Brezilya, Malezya, Endonezya, Moğolistan ve Hindistan gibi uzak coğrafyadan turistler geliyor.

Almanya'dan gelen Türk vatandaşı Adnan Caner, "Ben daha önce Pamukkale'ye gelmiştim ancak eşim hiç görmemişti. Almanya'dan tatil için geldik. Eşime göstermek için Pamukkale'ye getirdim. Soğuk havaya rağmen buraya çok turist geliyor. Kış mevsiminde bile turistler travertenleri görmek için geliyor" dedi.



Adana'dan gelen Hüseyin Çakır ise "Pamukkale'de her yer tarih kokuyor. Bir tarafta beyaz travertenler, diğer tarafta antik kent var. Pamukkale kendini çok güzel korumuş. Özellikle soğuk havada travertenlerin üzerinde 36 derece sıcak suda çıplak ayakla yürümek çok güzel bir duygu, travertenlerin üzerinde ilk kez böyle yürüdük" ifadelerini kullandı.