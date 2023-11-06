Panama’sız ticarete hazırlık

GLOBAL ticaretin en kritik noktalarından biri olan 110 yaşındaki Panama Kanalı resmen son günlerini yaşıyor. Günlük gemi trafiğinin yüzde 70 düştüğü kanalda 2024 için en kötü senaryo artık kapıda. Yaşanan krizin devam etmesi durumunda dünya ticaretinin kangren olmasından endişe ediliyor. Geçen aylarda gemi geçişlerini suyun debisi nedeniyle günlük 32 olarak sınırlayan kanal yönetimi, daha sert tedbirler alarak bu sayıyı 20'lere çekti.Panama Kanalı'nın durumunun küresel enflasyonu da etkilemesi bekleniyor. Kanalda yaşanan durum ABD piyasalarını şimdiden sarstı. Zira ABD'nin batısındaki gaz ve enerji ihracatının yüzde 80'i bu kapıdan Avrupa ve Asya ülkelerinde gidiyordu. Bu ihracatın artık çok daha pahalı olması, hem ABD içinde hem de Avrupa açısından büyük bir kriz demek. Gemiler alternatif ve daha uzun rotaları izlemek zorunda kalınca taşıdıkları ürünlerin maliyeti artıyor. Özellikle ABD'den likit doğalgaz taşımanın maliyeti neredeyse katlanmış durumda.Kanalın bu durumunun Türkiye açısından yeni fırsatları aralayabileceği belirtiliyor. ABD ile Avrupa arasındaki ticaret hacmi düşerken, enerji ticaretinde Türkiye'nin önemi artacak. Avrupa'nın ABD ticareti azalırken, doğu kaynaklarına yönelmesi hızlanacak. 50 mil uzunluğundaki kanal, yağmur suyu ile besleniyor. Yeterince yağmur yağmadığı zaman yetkililer su tasarrufu yapmak için trafiği azaltmak zorunda kalıyor. Geçişine izin verilen gemiler de daha yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor. Şu anda kanaldan geçmek için bekleyen gemi sayısı 1.500'ü buldu. Buna her geçen gün yenileri ekleniyor.Türkıye'nin Amerika'nın batı kanadında yer alan Los Angeles ve Kaliforniya'ya doğru olan ticaretinin olumsuz etkileneceğini belirten İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Gemilerin Panama Kanalı'nda uzun süre beklemesinden dolayı küresel hareketlilikte de ister istemez bir yavaşlama olacaktır. Bu durum hem ihracatımızı hem de ithalatımızı olumsuz yönde etkiler. Ancak asıl etki ABD ticaretinde olacaktır. Bu kanaldan geçip Amerika'nın batı tarafına gidişgelişler olumsuz etkilenir"dedi.