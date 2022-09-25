Pancar fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin şekerpancarı alım fiyatını ton başına yüzde 245 artışla 1.450 TL olarak açıklaması ürünün önemli üretim merkezinden biri olan Konya Ovası'nda sevinçle karşılandı.Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, "Beklentilerimizin üzerinde bir fiyat artışı oldu. Çiftçimiz de olumlu karşıladı" dedi. Yağız, şunları kaydetti: "Açıklanan fiyatlar oldukça uygun. Beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Şekerpancarı un ve hububattan sonra gelen en önemli kalem. 83 milyonu ilgilendiren bir ürün. Devamlılığın sağlanması açısından çok önemliydi. Çünkü son yıllarda pancar ekimi gerilemeye başlamıştı. Çiftçimiz ekim yapmıyordu. Ancak bu fiyattan sonra tekrar pancar ekiminin artacağınızı düşünüyoruz. Sahada çok olumlu karşılandı" diye konuştu.PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise, "Tüm çiftçilerimizin bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diliyorum" dedi.Şekerpancarı üreticileri de "Çiftçi için iyi bir gelişme, tüm pancar çiftçisine hayırlı ve bereketli olsun. Çiftçi emeğinin karşılığını alırsa üretir. Kalkınmanın yolu her alanda üretmekten geçer. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Tüm pancar çiftçisine hayırlı olsun" değerlendirmesini yaptı.