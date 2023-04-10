Pandemi mühendislerine iş verilmiyor

İkiyılı aşan pandemi süreci ardından yaşanan deprem felaketleri en çok uygulamalı eğitim gören üniversite öğrencilerini etkiledi. Birçoğu laboratuvar ortamlarında alması gereken dersleri alamadı. 2018 ve 2019 girişli olan mühendislerin bir kısmı 2022'de mezun oldu, bir kısmı 2023'te mezun oluyor. İş arayışına başlayan birçok yeni mezun şimdi de özel sektörden aldıkları cevaplarla ikinci bir şok yaşıyor. Türkiye'nin en büyük gruplarının, 2019 girişli mühendisleri yeterli uygulama eğitimi almadıkları için işe almadığı ortaya çıktı. Kendilerine "Pandemide yeterli eğitim alamadınız bu nedenle size işe alamayız" açıklamasını yapan özel sektörün insan kaynakları yöneticileri, öğrencilerle ön görüşme dahi yapmıyor. Bazı öğrenciler bir araya gelerek şirketlere bu açıklamaları nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor. Konunun muhataplarından biri de Boğaziçi Üniversitesi mezunu M.D. oldu. 2018 yılında girdiği üniversiteden geçen yıl mezun olan M.D., Türkiye'nin en büyük otomotiv fabrikalarından birine iş başvurusunda bulundu. Başvurusuna yanıt alamayan genç mühendis daha sonra şirketi arayarak insan kaynakları bölümünden durumu ile ilgili bilgi istedi. Birim yöneticisi kendisine şirket kararı gereği 2018 ve 2019 girişli yeni mezun olmuş kişileri işe almadıklarını, gerekçelerinin ise pandemi dönemindeki eğitim eksikliği olduğunu iletti. Benzer bir durum yine Türkiye'nin önemli bir savunma sanayi firmasında da yaşandı. Firma alacağı 48 mühendis için yine 2018 ve 2019 girişli mezunların alınmaması tavsiyesinde bulundu. Karar yazılı olarak da birim yöneticilerine iletildi. Benzer vakaların yaşanması üzerine yeni mezun üniversite öğrencileri sosyal medyadan örgütlenmeye başladı. Mezunlar yetkili kurumların devreye girmesini istiyor.