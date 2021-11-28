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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Pandemide ihracat rekoru kırdı

Pandemide ihracat rekoru kırdı

Toplam 47 farklı versiyonun üretim ve ihracatını gerçekleştiren Anadolu Isuzu, eylül ayında en yüksek ihracat cirosuna ulaştı

ANADOLU Isuzu, 30 yıla yaklaşan otobüs ve midibüs ihracat tarihindeki aylık bazda en yüksek ihracat cirosu rekorunu Eylül 2021'de kırdı. Şirketin ihracat satışlarındaki büyüme ekimde de devam etti. 2021 Ocak-Ekim döneminde ihracatını gerçekleştirdiği 686 otobüs ve midibüs ile bu segmentte en çok araç ihraç eden üçüncü marka oldu.

47 VERSİYON ÜRETİYOR
Otobüs kategorisinde 285 aracın ihracatını gerçekleştiren Anadolu Isuzu, midibüs kategorisinde ise 401 araç ihracatıyla hem kendi rekorunu tazeledi hem de liderliğini devam ettirdi. Anadolu Isuzu, halihazırda tam elektrikli ve CNG'li araçlar da dahil olmak üzere otobüs ve midibüs segmentinde 12 farklı model ve toplam 47 farklı versiyonun üretimini ve ihracatını gerçekleştiriyor.
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Pandemide ihracat rekoru kırdı
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