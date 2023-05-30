PANELDER’e yeni yönetim

Panelder'in kendi binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tolga Akar, başkanlığı boyunca Yönetim Kurulu'ndaki üyelerle birlikte yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Akar, yeni seçilecek yönetimle PANELDER' in daha güzel projelere imza atacağını ve ileriye gideceğini söyledi. Yapılan oylamada 3 yıl süreyle PANELDER' in Yönetim Kurulu Başkanlığına MEKPAN Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Katırcı seçildi.

Genel kurula katılan üyelere teşekkür eden Celalettin Hakan Katırcı, "PANELDER olarak gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda başkanlık görevini şahsıma uygun bulan üyelerimize teşekkür ediyorum. Aynı çizgi ve hedefte derneğimizi yönetim kurulu olarak büyüterek, güç birliğini sağlayarak, üyelerimiz adına lobi faaliyetlerini yine etkin ve güçlü bir şekilde yürüteceğiz. Sektörümüzle ilgili gelişmeleri takip edip, paylaşacağız. Üretimdeki değişimleri, standartları ve gelişmeleri daha yakından takip ederek, üretim standartlarına (TS EN 14509) uygun ürünlere yönelik piyasada farkındalık oluşturacağız. Piyasada denetimi ve gözetimi sağlayarak, haksız rekabeti önlemek ve doğru üretim yapan üyelerimizi korumanın yanında, üreticilerimizin hammadde, aksesuar, makina ekipman üreticileri ile daha avantajlı şartlarda görüşmelerini sağlayacağız. Konya'yı PANELDER'de temsil etmekten de onur duyacağım. PANELDER olarak ülkemizin üretimine, ekonomisine ve istihdamına da katkımız sürecektir" dedi.

Toplantının ikinci bölümünde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu seçiminde, 3 yıl süreyle görev alacak yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni yönetim kurulu üyeleri şu şekildedir; Celalettin Katırcı - Başkan (Mekpan Panel), Özhan Olcay - Başkan Yardımcısı (Aluform Pekintaş), Cüneyt Boydaş - Başkan Yardımcısı (Panelsan), Turgay Yüksel - Sayman Üye (Teknopanel), İhsan Tolga Akar - Üye (Assan Panel), Erdal Bozok - Üye (İzocam) ve Yusuf Güven - Üye (Panelder).