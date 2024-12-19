Papara’da bayrak değişimi: Ahmed F. Karslı CEO’luk görevini devralıyor

Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, küresel pazarlarda büyüme vizyonunu güçlendirecek stratejik bir adım atarak yeni bir döneme giriyor. Şirketin kurucusu Ahmed F. Karslı, CEO'luk görevini üstlenirken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de devam edecek. Yeni dönemde Emre Kenci, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kullanıcı odaklı yaklaşımı, ürün ve teknoloji geliştirme konusundaki vizyonuyla Papara'nın büyüme yolculuğuna yön vermeye devam edecek.

2015 yılında herkes için hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal hizmetler sunma vizyonuyla kurulan Papara, bugün 21 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye'de finansal teknoloji sektöründeki liderliğini koruyor. Küresel pazarlara yaptığı yatırımlarla yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırlanan Papara'nın lider kadrosundaki bu bayrak değişimi, şirketin bu yatırımlarını stratejik olarak yönetmeye odaklanıyor. 1 Şubat 2025 itibarıyla CEO görevini üstlenmesiyle birlikte yeni dönemde Papara'nın Türkiye'de planladığı halka arza da liderlik edecek olan Ahmed F. Karslı, "Papara, bugüne kadar büyük başarılara imza attı. Şimdi önümüzde daha da büyük hedefler var. Papara'nın teknolojisini, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerini, bölgesel lider olma hedefiyle daha geniş coğrafyalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu dönemde güçlü ekibimizle birlikte hem yerel hem de küresel pazarda çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz." Ayrıca Karslı, Emre Kenci'ye CEO'luk döneminde imza attığı global iş birlikleri ve başarıyla yönetilen şirket satın almaları için teşekkür ederek, yeni hedeflere birlikte koşmaya devam edecek olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

PAPARA "SUPER APP" OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI

Papara'nın finansın her alanında hizmet veren bir "Super App" olma vizyonunu ortaya koyan ve bu alanda yenilikçi ürünlerin kullanıcıya ulaşmasına liderlik eden Emre Kenci, "Papara'nın büyüyen ekosistemine liderlik ettiğim bu dönem, benim için inanılmaz derecede özel bir deneyim oldu. Papara, bu dönemde hem gelenekselin dışında sunduğu ürünlerin çeşitliliğiyle hem de yarattığı yeni pazar fırsatları ve kazandığı global kimliğiyle çok önemli adımlar attı. Şirketin bugün geldiği noktada, Ahmed F. Karslı'nın liderliğinde yeni bir dönemin başlayacak olmasından heyecan duyuyor, Papara'nın global sahnedeki varlığının daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi.

CNBC ve Statista tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi FinTech Şirketleri" listesinde 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez yer alan Papara, 2024 yılında Brand Finance Türkiye tarafından "Türkiye'nin En Değerli Markaları" arasında gösterildi. Ahmed F. Karslı'nın yeniden CEO koltuğuna oturmasıyla Papara, global büyümeye odaklanırken aynı zamanda Türkiye pazarındaki öncü rolünü pekiştirecek adımlar atacak.