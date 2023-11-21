Papara’dan 2023 değerlendirmesi: 30 yeni ürün, 18 milyon kullanıcı

2023'ün sonuna yaklaşırken, Türkiye'nin lider şirketlerinden yıl değerlendirmeleri ve 2023 istatistikleri gelmeye başladı. 2016'dan bu yana faaliyet gösteren Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketi Papara da bu kapsamda 2023 rakamlarını ve 2024 planlarını paylaştı. Yılı 30 yeni ürün ve 18 milyon kullanıcıyla tamamlayan Papara, 2024'te küresel görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

30 YENİ ÜRÜN VE HİZMET, 18 MİLYON KULLANICI

Kategori paydaşlarından ve geleneksel rakiplerinden ürün geliştirme hızı, teknoloji odağı ve kullanıcı deneyimi açısından farklılaşan Papara için 2023, ürün ve hizmet yelpazesinin büyük ölçüde genişlediği bir yıl oldu. 2016'da anında para transferiyle başladığı yolculuğuna kart ürünleriyle devam eden Papara, bu yıl ürün ve hizmet setini aralarında yurt dışı para transferi, yeni ön ödemeli Papara kartlar, sigorta, yatırım, birikim, uygulama içi ve ticari ödeme çözümlerinin de olduğu 30 ürün ve hizmetle genişletti. Finansal superapp olma yolculuğuna hız kesmeden devam eden Papara, her yeni ürün ve hizmetlerini hızla benimseyen kullanıcılarının sayısını ise 18 milyona taşıdı.

5,5 MİLYON KART KULLANICISIYLA ÖN ÖDEMELİ KART PAZARININ LİDERİ

2023'ün başında dünyanın görme engelliler için üretilmiş ilk sesli kartı Voice Card'ı tanıtan Papara, takip eden aylarda ön ödemeli kart ürünlerinin sayısını da artırdı. DC çizgi roman evreninden ilham alan tasarımlarıyla farklılaşan Koleksiyon Kart ailesine Joker Card, Batman Card, Harley Quinn Card ve Flash Card seçeneklerini ekleyen şirket, 18 gram paslanmaz çelikten üretilen prestijli kart ürünü Metal Card ile yurt dışı harcamalarda anında nakit kazandıran Metal Card Cashback programını tanıttı.

2023'ün son çeyreğine "Mottonu yaz, tutkunu çiz, Papara ile kendini yansıt" fikri etrafında ördüğü bir kampanyayla duyurduğu Kartını Tasarla özelliğiyle giriş yapan Papara, kullanıcılarına benzersiz ön ödemeli kart tasarımı yapma olanağı sunarak bir ilki gerçekleştirdi. Şirket ayrıca Trabzonspor ve Beşiktaş JK sponsorluklarını taçlandırmak için ön ödemeli taraftar kartları TS Card ve BJK Card'ı duyurdu. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre ön ödemeli kart pazarının lideri olan Papara, 5,5 milyonun üzerinde Papara Card kullanıcısı ve 2,5 milyar TL'yi aşkın aylık alışveriş işlem hacmiyle bu konumunu yıl boyunca korudu. Ön ödemeli kartlar denince, Türkiye'deki gençlerin %33'ünün aklına ilk gelen marka olan Papara, ilk ön ödemeli kart alınan marka sıralamasında da açık ara farkla önde yer aldı. Kullanıcı araştırmaları, 10 gençten 9'unun Papara Card ürünlerini bildiğini gösterirken, gençlerin Papara'yı tercih etme sebepleri arasında belirli markalarda her ay harcadıkça anında nakit kazandıran Cashback programı öne çıktı.

DEPREM BÖLGESİNE EN HIZLI DESTEK VEREN ŞİRKETLERDEN OLDU

Finansal teknoloji lideri Papara, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde de teknolojinin gücünü toplumsal fayda ve dayanışma için kullanarak en hızlı eyleme geçen şirketlerden biri oldu. Kasım 2023 itibarıyla Papara kullanıcılarının Papara'nın Bağış özelliğini ve küsuratları bir üst tam sayıya yuvarlayarak aradaki farkı sivil toplum kuruluşlarına aktaran Yuvarla özelliğini kullanarak deprem bölgesinde aktif faaliyet gösteren yedi sivil toplum kuruluşu ve projeye bağışladığı toplam tutar 19,7 milyon TL'yi aştı. 49 sivil toplum kuruluşu ile kullanıcılar arasında köprü olan Papara Bağış ve Yuvarla özellikleri, Ocak 2023'ten bu yana 25 milyon TL bağışa aracılık etti. Depremi takip eden 24 saat içinde Ahbap Derneği'ne 2,5 milyon TL bağışlayan şirket, televizyon kanallarının ortak yayınıyla gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek kampanyasına da 25 milyon TL ile katkıda bulundu. Beşiktaş JK tarafından deprem bölgesinde okul inşa etmek için başlatılan Bırakmam Seni Türkiyem kampanyasını Bağış menüsüne ekleyen Papara, bu menüde listelenen sivil toplum kuruluşu sayısını 49'a çıkararak sivil toplumla kamuoyu arasında köprü rolünü güçlendirdi.

Papara, Ahbap Derneği ortaklığıyla Kasım 2023'te destek verdiği Bilime Açılan Kapı gezici tırları gibi projelerlele afet bölgesinin iyileşme sürecine katkılarını yıl boyunca sürdürdü.

60 ÜLKEYE AYNI GÜN PARA TRANSFERİ, IBAN

2023'te para transferinde sınırları kaldıran Papara, aralarında Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık gibi ülkelerin de olduğu 60 ülkeye 1 iş gününde tutara göre değişmeyen sabit ücretlerle yurt dışı para transferi hizmeti sunmaya başladı. İlk transfer için işlem ücreti almayan Papara, Avrupa'ya para transferlerinde de işlem ücretini €1'da sabitledi. Öte yandan şirket, FAST entegrasyonunu tamamlayarak her bir Papara hesabına IBAN tanımladı. Kullanıcılarının diledikleri banka hesabından havale/EFT beklemeden, FAST ile Papara IBAN'a para transferi yapmalarını mümkün kılan bu güncelleme, Papara'nın kullanıcı sayısındaki büyümeyi de destekledi.

YENİ ÖDEME ÜRÜNLERİ: ULAŞIM KARTLARI, YAYINCI HESABI, HAVALİMANI HİZMETLERİ

Kullanıcıların fatura ödeme, oyun & dijital kod satın alma gibi ihtiyaçlarına yanıt bulabildiği ödeme ürünlerinin sayısını da artıran Papara, ulaşım kartı yükleme özelliğine 23 yeni şehir ekleyerek, Türkiye'de toplam 24 şehirde ulaşım kartı yükleme süreçlerini dijitalleştirdi. İki aylık süreçte 2,3 milyon TL ulaşım kartı bakiye yüklemesine aracılık eden Papara'dan İstanbul dışında en çok ulaşım kartı yükleme yapılan şehirler sırasıyla İzmir, Manisa ve Mersin oldu.

Kurulduğu günden bu yana oyun ve espor dostu bir şirket olan Papara, 2023'te "Oyun varsa, Papara" sloganını benimseyerek, oyuncu ve oyun yayıncılarına odaklanan Yayıncı Hesabı özelliğini duyurdu. Twitch yayıncılarının Papara kullanıcılarından bağış ve destek almasını kolaylaştıran Yayıncı Hesabı, 4 ayda toplam 1,2 milyon TL bağışa olanak tanıdı. Ayrıca Papara, Sabiha Gökçen Havalimanı için devreye aldığı Havalimanı Hizmetleri özelliğiyle Fast Track Hızlı Geçiş ve Buggy gibi hizmetleri abonelik gerekmeden, tek seferlik satın alma olanağı sunarak erişilebilir kıldı.

KIYMETLİ MADENLERE YATIRIM DÖNEMİ BAŞLADI

2023'te Papara'nın yeni iş alanları arasına yatırım da eklendi. Kıymetli Maden Hesabı ürününü duyuran şirket, 18 milyonu aşkın kullanıcısına 7/24 altın, gümüş ve platin yatırımı imkânı sunmaya başladı. Bu güncellemeyle Papara kullanıcıları, hafta içi - hafta sonu, piyasa kapalı olsa dahi minimum 0,01 gram olmak üzere diledikleri tutarla 7/24 altın, gümüş, platin al/sat yapabilir hâle gelirken, bu kıymetli madenleri birbirlerine transfer edebilme olanağı da buldu. Papara, yatırım ürünlerini Nasdaq, NYSE ve Borsa İstanbul ile genişletmek için çalışmalarına hızla devam ediyor.

6 YENİ SİGORTA ÜRÜNÜYLE SEKTÖRÜ DİJİTALLEŞTİRİYOR

2022 sonunda kurduğu sigorta aracılığı şirketiyle sigorta iş alanına da giriş yapan Papara, Cep Telefonu Sigortası'yla 2022'de başladığı yolculuğuna 2023'te 7 yeni sigorta ürünü ekledi. Evcil Hayvan Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası, Konut Sigortası, Doktorum Cebimde Sağlık Danışmanlığı Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası ve DASK zorunlu deprem sigortası gibi ürünlerini devreye alan Papara, hem geleneksel hem de yenilikçi sigorta ürünlerini dijital ortamda satın alınabilir kılarak sigorta sektörünün dijitalleşme yolculuğuna öncülük etti.

TİCARİ KULLANICILAR İÇİN UÇTAN UCA ÖDEME ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Papara 2023'te ticari kullanıcılar için sunduğu ürün ve hizmetlerde de önemli adımlar attı. Sanal POS, Link ile Öde, Papara ile Öde gibi online ödeme çözümlerine yüz yüze ödeme çözümleri de ekleyen Papara, Yeni Nesil Yazarkasa POS (ÖKC), Android POS ve Cep POS çözümlerinin saha satışlarına başladı. Ayrıca şirket, Papara Ticari Hesap kullanıcılarının işyerlerine dair tüm finansal süreçleri mobil cihazlarından da takip edebilmesi için Papara Ticari mobil uygulamasını yayımladı. Papara, dijital onboarding süreciyle üye işyerlerinin birkaç adımda bilgi ve belge paylaşarak Papara Ticari Hesap sahibi olmasını mümkün kıldı.

LİDER DURUŞUNU SPOR SPONSORLUKLARI VE YATIRIMLARIYLA GÜÇLENDİRDİ

Papara, ürün ve hizmetlerinin yanı sıra yıl boyunca spor sponsorluklarıyla da gündeme geldi. 2023-2024 sezonunun başında Beşiktaş JK ile sponsorluk kapsamını genişleten ve hem konç, hem kol sponsoru olarak konumlanan Papara, bu sponsorluğu taçlandırmak için ödüllü "Sponsor değil, Papara" kampanyasına imza attı.

Papara, 1,5 milyar TL değeriyle Trabzonspor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasını hayata geçirerek, Trabzonspor stadyumunun beş yıllık isim haklarını satın aldı ve stad ismini Papara Park olarak değiştirdi. Ek olarak Papara, esporun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzun süredir isim sponsoru olduğu Papara SuperMassive espor kulübünü satın aldı. Bu anlaşma, Türkiye'nin ilk kurumsal espor satın alması olarak öne çıktı.

2024 PAPARA'NIN KÜRESEL GENİŞLEME YILI OLACAK

2023'te uluslararası pazarlarda da konsolidasyon adımları atan Papara, İspanya merkezli neobank Rebellion Pay'i satın alarak yurt dışı genişleme süreçlerine hız verdi. Rebellion Pay'in Papara Spain olarak yeniden markalaşacağını duyuran ve çok yakında yeni bir satın alma anlaşması açıklamaya hazırlanan Papara, yeni satın almasıyla Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki 29 pazara doğrudan erişim elde edecek. 2023'te "Türkiye'nin en büyük finansal teknoloji şirketi" mesajıyla katıldığı Avrupa'nın en önemli finans ve teknoloji buluşmalarından biri olan Money 20/20 Europe'ta bu yıl da yer alacak. Yeni yılı bir küresel genişleme yılı olarak gören Papara, 2024'te bir yandan yurt içindeki ürün ve hizmet setini yatırım ve bankacılık ürünleriyle aynı hızla genişletmeyi sürdürürken, diğer yandan Türk bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırarak ülkemizin teknoloji ve finans alanlarındaki başarılarına yenilerini eklemeye devam edecek.

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