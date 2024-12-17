Papara’dan Gençlere Umut ve Cesaret Veren Oluşum: Papara Gençlik Departmanı

21 milyonu aşkın kullanıcısı ile Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, gençler için gençlerle birlikte ezber bozan bir oluşuma imza attı. Gençlerin sesine kulak veren Papara, kurumsal yapılar içinde bugüne kadar bir ilk olan yenilikçi yönetim modeliyle kurduğu Papara Gençlik Departmanı'nda gençlerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla sosyal fayda odaklı projeler hayata geçirecek.

PAPARA GENÇLİK ELÇİLERİ HAYALLERİNİ VE HEDEFLERİNİ ANLATTI

Papara Gençlik Departmanı'na dahil olacak gençleri belirlemek için yapılan açık çağrıya Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden 9 bine yakın öğrenci başvuruda bulundu. Başvuruların ardından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler ve mülakatlar sonucunda Papara Gençlik Departmanı'nın ilk dönemini temsil edecek 6 Gençlik Elçisi belirlendi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin İşletme, Elektrik Elektronik, Bilgisayar, Yazılım ve Matematik Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimlerine devam eden Papara Gençlik Departmanı'nın genç elçileri, lansmanda sahne alarak kendilerini tanıttılar, gelecek hedeflerini ve Gençlik Elçisi olarak başarmak istediklerini paylaştılar.

hayallerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları desteği vermek istiyoruz" diyerek sözlerine devam eden Kenci, gençlere "Hiç kimseyi dinlemeyin ve hayallerinizin, inandığınız şeylerin peşinden koşun" mesajını verdi.

GENÇLERİN ORTAK PAYDADA BULUŞAN SORUNLARI 'HAREKETE GEÇEMEME' VE 'İÇSELLEŞTİRİLMİŞ UMUTSUZLUK HALİ'

Etkinlikte ayrıca Papara'nın FutureBright Group ve Platon.Ai iş birliği ile yürüttüğü araştırmanın sonuçları da paylaşıldı. Araştırma kapsamında Papara Gençlik Departmanı'na başvuran gençlerin izinli ve anonimleştirilmiş verileriyle birlikte buradan referansla benzer profile sahip Türkiye'deki gençlerin sosyal medya etkileşimleri ve dijital ortamlardaki davranışları yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileriyle analiz edildi. Ulaşılan sonuçlar gençlerin ortak sorunları, kaygıları ve endişelerini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, gençlerin ortak paydada buluşan sorunları arasında harekete geçememe, içselleştirilmiş umutsuzluk hali ve konformizme sığınma duyguları ön plana çıktı. Her 10 gençten 1'inin endişesi mental sağlığı olurken, gençlerin yaşamındaki her bir sorunun diğerleriyle bağlantılı olduğu da görüldü. İlk iki sırada %29.7 ile gelecek kaygısı ve %23.1 ile ekonomik ve finansal sorunlar yer aldı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, "Türkiye'nin dört bir yanından 80 binin üzerinde gencin yalnızca söylediklerini değil, gerçek davranışlarını analiz ettiğimiz bu araştırma, gençliğin sorunlarını anlamanın ötesine geçiyor. Bu çalışma, geleceği şekillendiren gençlik dinamiklerini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. 107.884 veri noktası, 44.900 kompleks metin yapısı ve 1.735.656 kelimeyi analiz ederek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal zorluklarını derinlemesine kavradık. Bu motivasyonların ortasında Papara, gençlerin sesine kayıtsız kalmadı ve Gençlik Departmanı'nı hemen devreye sokarak harekete geçti. Papara'nın bu adımı, yalnızca gençlerin sorunlarına çözüm arayışı değil, aynı zamanda onların hayallerine dokunan, umut ve cesaretle geleceği inşa eden bir hareketin başlangıcıdır. Yapılan her şey anlam kazandığında, gençler seslerinin gerçekten duyulduğunu hissedecek."

GENÇLERİN SESİ DİJİTAL SANATLA BULUŞTU

Gençlerin fikirlerinden, sorunlarından ve gelecekten beklentilerinden ilham alan dijital sanat eserleri lansmana ayrı bir boyut kazandırdı. Ses, görsel medya ve interaktif teknolojiyi bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan genç sanatçı ve müzisyen Can Memişoğulları'nın dijital sanat eseri, gençlerin yaşadıkları sıkışmışlık hissini aşmak ve bir adım ileri gitmek için ihtiyaç duydukları itici gücü etkileyici bir görsellikle sundu. Yapay zekanın sınırsız olanaklarıyla sanatın sınırlarını zorlayan müzisyen ve yazar Beyza Doğuç ise Gençlik Departmanı başvurularında gençlerin sorunlarını ve hayallerini anlattıkları metinleri yapay zeka kullanarak şarkı sözlerine dönüştürdü ve besteledi. Doğuç ayrıca yapay zeka kullanarak bir müzik video tasarladı ve bestelediği parça ile birleştirdi.

Enerjileri, tutkuları ve cesaretleriyle katılımcılara umut veren gençler, görev aldıkları 6 aylık dönem boyunca eğitim ve mentörlük desteği alarak fikirlerini ve hayallerini toplumsal fayda odaklı projelere dönüştürecekler. Aynı zamanda da Papara liderlerine tersine mentörlük yapacak olan gençler, Papara'nın dinamik ve yenilikçi yapısına katkı sağlayacaklar.

"HİÇ KİMSEYİ DİNLEMEYİN VE İNANDIĞINIZ ŞEYİN PEŞİNDEN KOŞUN"



Lansman etkinliğinde Papara'nın Gençlik Departmanı vizyonunu anlatan Papara CEO'su Emre Kenci, "Gücünü gençlikten alan bir marka olarak gençliğe yatırım yapmak ve gençlerin güçlenmesi için kalıcı bir yapı kurmak istedik. Aynı zamanda da gençler için ne yapmamız gerektiğine biz karar vermeyelim dedik. Gençlerin derdini en iyi gençler bilir ve çözümü de yine onlar yaratır düşüncesiyle gençleri ekibimize dahil ettik" dedi. "Ülkemizin genç yeteneklerini kaybetmek istemiyoruz. Onlara farklı fırsatlar sunarak, potansiyellerini açığa çıkarmak,

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