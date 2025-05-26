Papel’den Dubai’de özel etkinlik: Fintek, yapay zekâ ve tokenizasyon konuşuldu

Türkiye'nin önde gelen fintek şirketlerinden Papel, 21 Mayıs'ta One&Only One Za'abeel Otel'de "Secure. Smart. Tokenized." temasıyla prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım'ın özel davetlisi olarak kamu ve özel sektörden birçok isim katıldı.

Türkiye'nin öncü fintek şirketlerinden Papel, 20–22 Mayıs tarihleri arasında Dubai'de düzenlenen Seamless Middle East 2025 Fintek Fuarı'na katıldı. Şirket, fuar kapsamında TÖDEB (Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği) tarafından organize edilen Türkiye pavilyonunda yer aldı. Seamless Fuarı devam ederken, Papel tarafından 21 Mayıs'ta, Dubai One&Only One Za'abeel Otel'de seçkin bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, kamu ve özel sektör temsilcilerini dijital finansın geleceği üzerine kapsamlı bir programda bir araya getirdi.

Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, etkinliğin açılış konuşmasını yaptı. Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da katıldı. Her iki isim de Türkiye'nin fintek ve dijital dönüşüm vizyonunu destekleyen mesajlar verdi.

ÖDEME SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ, TOKENİZASYON VE YAPAY ZEKÂ

Etkinlik programı, fintek sektörünün dönüşümüne ışık tutan kapsamlı sunumlarla devam etti. Papel Ürün Direktörü (CPO) Levent Kavukçu, şirketin sunduğu 360 derece dijital finansal ekosistemi anlatarak hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için geliştirilen çözümleri tanıttı. Ardından, Dr. Semih Kumluk, ödeme sistemlerinde yapay zekâ entegrasyonunun mevcut uygulamaları ve geleceğe yönelik potansiyelleri üzerine odaklanan bir sunum gerçekleştirdi. Programın devamında Nurettin Erginöz ise, finansal işlemlerde güvenlik, hız ve verimliliği artıran tokenizasyon teknolojisinin ödeme sistemleri üzerindeki etkilerini aktardı.

Programın ikinci bölümünde, Ersoy Erkazancı moderatörlüğünde düzenlenen "Next-Gen Payment Systems & Tokenized Economy" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde; Mithat Perköz, Mehmet Sait Halıcı, Halit Özdemir ve Nurettin Erginöz yer aldı. Panelde yeni nesil ödeme sistemlerinin teknik altyapıları, kullanım senaryoları ve tokenizasyonun sektöre etkisi başlıkları ele alındı.

PAPEL GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Papel sunduğu dijital cüzdan, 7/24 para transferi, sanal ve fiziki kart çözümleri, cashback, kampanya yönetimi, işletme paneli ve ödeme alma teknolojileriyle hem bireysel hem kurumsal müşterilerine modern ve güvenli bir finansal deneyim sunuyor.

Dubai'de düzenlenen bu özel etkinlik, Papel'in yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil; sektörün geleceğini şekillendiren bir fikir ve çözüm platformu olarak konumunu pekiştirdi.



Papel hakkında



Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., 6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından lisanslı bir elektronik para kuruluşudur. Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle bireysel ve kurumsal kullanıcılara dijital finansal çözümler sunan Papel; güvenli, hızlı ve avantajlı bir finansal deneyim yaratmayı hedeflemektedir.



Türkiye'nin önde gelen fintek şirketi Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için daha kolay, hızlı ve avantajlı bir finansal ekosistem vizyonuyla yola çıktı. 6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni verilen Papel, son teknoloji ürün ve hizmetleriyle dikkat çekiyor.

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