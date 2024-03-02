Para’dan yapay zekâ çağında girişimcilik zirvesi

Turkuvaz Medya Grubu'nun çatısı altında düzenlenen ve PARA Dergisi'nin ev sahipliğinde yapılan 10. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, bu yıl 'Yapay Zekâ Çağında Girişimcilik' temasıyla dün online olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Halk Bankası, Türk Telekom ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen zirveye alanında söz sahibi pek çok uzman ve girişimci katılım sağladı.Yedi özel oturumun ve üç ana başlıkta düzenlenen panellerle dünden bugüne yapay zekânın geldiği nokta enine boyuna ele alındı. AHaber ve Apara sunucusu Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde online zirvenin açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur yaptı. Zirvenin özel oturum konukları ise; Z.E.K.I Yapay Zekâ Ar-Ge Merkezi Kurucusu & Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Prof. Dr. Şahin Albayrak, Yapay Zekâ ve Robotik Yazarı Şule Güner, Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatif Kurucusu ve Dijitopya şirketinin kurucusu Halil Aksu, Halkbank Dijital Dönüşüm Daire Başkanı Cüneyt Eyin, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri, Uçak Mühendisliği Bölümü & Cranfield Üniversitesi Otonom Sistemler ve Yapay Zekâ Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Gökhan İnalhan, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Vispera Kurucusu Prof. Dr. Aytül Erçil, Trendbox Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bilgen'di. Panellerdeki konu başlıkları ise; 'Yapay zekâ iş yapış modellerini nasıl değiştirecek', 'Yatırımcıların gözünden', 'Yapay zekâ çağında girişimci olmak' oldu. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur, "Çağımızın en yeni teknolojisini derinlemesine incelemekten ve bu kurumlara ışık tutmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.