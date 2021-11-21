Paralel araç ithalatına çifte önlem

Hem vatandaşı mağdur eden hem de devletin vergi gelirini düşüren 'paralel ithalat' konusundaki iddialar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, düğmeye bastı. Dün yayımlanan genelgeyle, aracın değerinin doğru tespit edilmesi için aksesuvar, donanım ve özellikleri de dikkate alınacak. Gerekirse distribütörden bilgi talep edilecek ya da yurtdışı araştırması yapılacak.
GENELGE YAYIMLANDI
Bir süredir paralel araç ithalatı konusunda şikâyetler yoğunlaşmıştı. Tüketici dernekleri bazı firmaların ÖTV avantajlarını tam anlamıyla fiyata yansıtmadığını, farklı bir uygulama yapıp aksesuvar satışı adı altında farklı fiyat uyguladıklarını öne sürmüştü.
Bunlar üzerine de Ticaret Bakanlığı incelemelerini yoğunlaştırmıştı. Bakanlığa ulaşan iddialarda, distribütörler haricindeki firmalar tarafından yapılan ithalatta, aracın kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı belirlenmişti.
Bu iddialar üzerine önlem alan bakanlık distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemlerine ilişkin bir genelge yayımladı. Distribütörler haricinde otomobil ithalatı yapanlar için bir dizi kural getirildi.
Buna göre, ithale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek sözleşmeler incelenerek tespit edilecek. Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda makul şüphe oluşursa, beyan sahibinden ilave ispatlayıcı bilgi ve belgeler istenilebilecek. İthale konu aracın distribütörü varsa, gümrük kıymetinin tespitinde, onun verileri de dikkate alınacak.
Aracın geldiği ülkedeki beyannamesi de üreticinin faturasının onaylı örneği de beyannameye eklenecek. Gümrük idareleri bu belgeleri kontrol edecek. Bu belgeler yoksa beyannamelerin muayene ve/veya kontrol işlemleri tamamlanmayacak.
PARALEL İTHALAT NEDİR
Paralel ithalat, orijinal bir ürünün, o ülkedeki distribütörü haricinde başka bir kişi/firma tarafından yasal olarak ithal edilmesidir. Paralel ithalat; Yargıtay ve Rekabet Kurulu kararları çerçevesinde serbest. Ancak ithali yapılan ürünün sahte olması durumunda Gümrük Kanunu'nun 57'nci maddesi çerçevesinde işlem yapılabiliyor.
GEREKİRSE YURTDIŞI ARAŞTIRMASI
Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uygun olup olmadığı ile söz konusu faturalarda, araç üstünde bulunan ilave donanım ve aksesuvar bilgileri ve bunların kıymetlerinin yer alıp almadığı kontrol edilecek.
Muayene ve kontrolden sonra araç üzerinde ilave hangi donanım ve aksesuvarların bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa faturada belirtilip belirtilmediği incelenecek. Araçtaki donanım ve aksesuvarların tespiti için ilgili markanın Türkiye distribütöründen bilgi istenilecek. Distribütör yoksa üniversitelerden teknik rapor talep edilecek. Yurtdışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulursa, aracın geldiği ülkeden cevap da istenecek.