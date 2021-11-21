Paralel araç ithalatına çifte önlem

Hem vatandaşı mağdur eden hem de devletin vergi gelirini düşüren 'paralel ithalat' konusundaki iddialar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, düğmeye bastı. Dün yayımlanan genelgeyle, aracın değerinin doğru tespit edilmesi için aksesuvar, donanım ve özellikleri de dikkate alınacak. Gerekirse distribütörden bilgi talep edilecek ya da yurtdışı araştırması yapılacak.