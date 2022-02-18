Pasaport Ücreti Ne kadar? 2022 5 ve 10 Yıllık Pasaport Harç ve Defter Ücreti Bedeli Kaç TL?

Yurt dışına çıkmak isteyen birçok vatandaş pasaport harç ücreti hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Kalacağı süre zarfına göre değişkenlik gösteren pasaport ücreti en düşük fiyat altı aydan başlıyor. Yurt dışında 6 ay kalmak isteyen bir vatandaş en düşük tutarı öderken, 3 yıldan fazla kalmak isteyenler ise en yüksek tutarı ödemek zorunda. Pasaport harç ve defter ücreti fiyatları listesine ayrıntılı olarak aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 6 ay, 1, 2, 3, 4 ve 5 yıl için pasaport ücreti ne kadar?

PASAPORT HARÇ VE DEFTER ÜCRETİ FİYATLARI

Pasaport harç ve defter bedeli için yapılan son değişikliğe göre güncel rakamlara aşağıda yer alan liste üzerinden ulaşabilirsiniz.

6 ay 208,30 TL 160 TL 368,30 TL 1 yıl 304,40 TL 160 TL 464,40 TL 2 yıl 407 TL 160 TL 657 TL 3 yıl 705,90 TL 160 TL 865,90 TL 3+ yıl 994,80 TL 160 TL 1154,80 TL

NOT: Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğraf stüdyosuna pasaport için demeniz yeterli)

Pasaport harç ve cüzdan bedeli makbuzu (Randevuya gitmeden önce pasaport harç ve cüzdan bedelini anlaşmalı kurumlardan yatırmanız gerekiyor)

Varsa eski pasaportunuz

Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi (Eğer 18 yaşından küçük iseniz ebeveyniniz (kanuni temsilci) ile başvurmanız gerekmekte. Kanuni temsilcinizin T.C. kimliğinin aslı başvuru sırasında yanında olmalı ve randevuya gitmeden önce noterden muvafakatname alınması gerekiyor)

Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)