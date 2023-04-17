Patara Köprüsü Ramazan Bayramı’na hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi turizm teması olarak "Patara Yılı" ilan etmesi dolayısıyla planlanan köprünün inşasında sona yaklaşıldı. Yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kaş'ın Ova ile Seydikemer'in Kumluova mahallelerini birbirine bağlayacak köprüde, çalışmalar kapsamında 14 kiriş yerleştirildi. Her kirişin 1,5 metre yükseklikte, 36 metre uzunlukta ve 56 ton ağırlıkta olduğu kaydedildi. 400 tonluk vinçle yerleştirilen kirişlerin üzerine demir bağlanıp, beton döküleceği aktarıldı.

ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Genişliği 17,4 ve geçiş uzunluğu 110 metre olan köprünün, tamamlandığında iki ilçe arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağı, turizm ve tarım potansiyelini artıracağı öngörülüyor. Patara Köprüsü'nün, Ramazan Bayramı'na kadar geçişe hazır hale getirileceği belirtildi.