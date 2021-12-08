‘Patates ihracatı acilen durdurulsun’

YÜKSEK gıda fiyatlarında stokçuluk iddiaları ile gündemde olan toptancılar dün bir basın toplantısı düzenledi. Avrupa
'nın en büyük toptan gıda pazarı olan Mega Center
'ın İşletme Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Altınkılıç, "Toptancı stok yapmıyor" diyerek kendilerini savundu. Gıdada ihracatın çok cazip hale geldiğini ve ürünlerin genellikle yurtdışına satıldığını söyleyen Altınkılıç, "İç piyasada doygunluk olmadan yurtdışına satmak doğru değil. Hükümet bir sınırlama getirmeli" dedi. Altınkılıç, patates ihracatının da acilen durdurulması gerektiğini belirterek, "Eğer bugün durdurulursa fiyatların 3.5-4 lirada durma şansı var. Patatesin ihracatı durdurulmazsa fiyatı 8-10 liraya çıkar" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınkılıç, "Stoku vatandaş mı yapıyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Onları günah keçisi ilan etmek doğru değil. Bir personelim 2 kilo pirinç alırken, bunu 4'e çıkarmış. Bu bir stok değil piyasada bizim yarattığımız tedirginlik. Hepimize bu tedirginliği gidermek için görev düşüyor."