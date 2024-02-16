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Haberler Ekonomi Haberleri Patates ve soğana sıkı denetim Patates ve soğanda spekülatif fiyata fırsat verilmeyecek
Giriş Tarihi: 16.2.2024 10:19 Son Güncelleme: 16.2.2024 10:39

Patates ve soğana sıkı denetim Patates ve soğanda spekülatif fiyata fırsat verilmeyecek

Patates ve soğanda fahiş fiyat oluşmaması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlileri Adana halinde üçlü denetim yaptı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Patates ve soğana sıkı denetim Patates ve soğanda spekülatif fiyata fırsat verilmeyecek

Denetime, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu başkanlığında Tarım ve Orman Müdürlüğünden 70 gıda denetçisi, Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünden 20 gelir uzmanı ve Ticaret İl Müdürlüğünden 8 denetim görevlisi olmak üzere toplam 98 personel katıldı.

HALK KOMPLEKSİNDE DENETİM

Patates ve soğan fiyatlarında oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek ve gıda sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Vedat Dalokay Hal Kompleksi içerisinde aktif faaliyette bulunan patates ve soğan komisyon işyerlerinde yapılan denetimde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; hijyen kurallarına uyum, depolama koşulları ve genel temizlik konularına yönelik denetim gerçekleştirdi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bu kapsamda hijyenik şartların yetersizliği tespit edilen iş yerlerinde idari süreç başlatıldı. Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim ve Koordinasyon Müdürlüğü ekipleri ise; stok kontrolü, fatura, sevk ve taşıma irsaliyesi konularında denetim yaptı. Fatura, sevk ve taşıma irsaliyesi düzenlemediği tespit edilen işyerlerine, Vergi Usul Kanununa göre cezai işlem uygulandı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ise alış satış fiyatları yönünden denetim gerçekleştirdi.

ARALIKSIZ SÜRECEK

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, patates ve soğanda geçmiş yıllarda çok ciddi spekülasyon yapıldığını ve bununda fiyatlarda suni artışa neden olduğunu belirterek, "Bakanlığımız talimatları doğrultusunda bu güne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de üreticilerimizin korunmasına, tüketicilerimizin sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişmesine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir" dedi.

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Patates ve soğana sıkı denetim Patates ve soğanda spekülatif fiyata fırsat verilmeyecek
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