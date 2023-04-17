Patili dostlara ‘Haybulans’

Bursa'da, sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2022 yılı boyunca 3 bin 675 kısırlaştırma ve 19 bin 752 adet tedavi gerçekleştirdi. Yine aynı dönemde kırsal alanlara 66 adet köpek kulübesi ve 79 adet kedi kulübesi yerleştirilip, 60 bin 95 kilogram mama kullanarak besleme yapıldı. Bu yılın ilk 3 ayında da 1.196 kısırlaştırma ve 6001 tedavi uygulanırken, kırsal alanlara 8 adet köpek kulübesi ve 8 adet kedi kulübesi yerleştirilip, 15 bin 240 kilogram dağıtımı yapıldı. Diğer taraftan Gümüştepe Mahallesi'nde yapımı devam eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde artık şekillenmeye başlarken, Büyükşehir Belediyesi merkezin açılışı ile birlikte 24 saat hizmet politikasına uygun personel, araç ve ekipman temine başladı.

HAYBULANSLAR DEVREDE

Bu çalışmalar kapsamında Şubat ayında 3 veteriner teknikeri ve 10 yeni işçiyi kadroya dahil eden Büyükşehir Belediyesi, şimdilik 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek 3 adet haybulansı devreye aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne gelerek, haybulansları inceledi. Haybulanslar sayesinde; 7161166 numaraya bildirilen tüm yaralı hayvanlara kısa sürede müdahale edilebileceğini belirten Başkan Aktaş, "Şehri yönetmek çok yönlü düşünmek ve çok yönlü hareket etmekle mümkündür. Altyapı gibi, imar gibi, yol işleri gibi sokak hayvanları da bizim görev alanlarımız arasında. Sokaktaki canlarımızı tek başına bırakamayız. Onlarla her konuda ilgilenmemiz gerekiyor. Zira başıboş ve sağlıksız hayvan, şehir için ciddi tehlike demektir. Eğitimli ve tecrübeli personellerimiz ile birlikte teknik personellerimizin de hizmet vereceği bu araçlar, Bursa'mıza yakışacak kalite ve donanıma sahip. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü münasebetiyle sokaktaki dostlarımızın bizlere emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.