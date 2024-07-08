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Giriş Tarihi: 8.7.2024

Pazarda 1 milyon sesleri

Pazarda 1 milyon sesleri
Yılın ilk yarısında Türkiye otomotiv pazarında 577 bin 981 adet binek otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Otomobil satışları ilk altı ayda yüzde 7.3 artışla 462 bin 955 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8.7 azalarak 115 bin 26 adet oldu. Otomotiv sektörü temsilcileri yıl sonu tahminleri birbirinden farklı. 2024 sonunda düşüş bekleyenler olduğu kadar, pazarın 1 milyonu geçeceğini öngörenler de var. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Biz her zaman pozitif ve iyimser tarafta olduk. Bu nedenle 2024'te pazarın 1 milyon adedin bir miktar üzerinde kapanmasını beklediğimizi sene başında söylemiştik, bu görüşümüzü hala koruyoruz" dedi.

SONBAHARDA TÜRKİYE'DE YOLLARDA
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