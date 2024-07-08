Pazarda 1 milyon sesleri

Yılınilk yarısında Türkiye otomotiv pazarında 577 bin 981 adet binek otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Otomobil satışları ilk altı ayda yüzde 7.3 artışla 462 bin 955 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8.7 azalarak 115 bin 26 adet oldu. Otomotiv sektörü temsilcileri yıl sonu tahminleri birbirinden farklı. 2024 sonunda düşüş bekleyenler olduğu kadar, pazarın 1 milyonu geçeceğini öngörenler de var. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Biz her zaman pozitif ve iyimser tarafta olduk. Bu nedenle 2024'te pazarın 1 milyon adedin bir miktar üzerinde kapanmasını beklediğimizi sene başında söylemiştik, bu görüşümüzü hala koruyoruz" dedi.Peugeot'nun D-SUV modeli 5008 yenilendi. 7 koltuklu 5008, Türkiye'de sonbaharda satışa sunulacak. Elektrikli 5008'in menzili 500 km. Sadece 10 dakikalık şarj süresi ile 100 km menzil elde edielbiliyor ve 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor.