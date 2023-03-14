Pazarkule’de yeni sistem denemeleri başladı

Edirne'deki sınır kapılarından Kapıkule ve Hamzabeyli'nin iş hacmine Bulgaristan sınır kapılarının aynı oranda cevap veremiyor. Yunanistan sınır kapılarının da küçük olması nedeniyle Türkiye'deki akışa cevap vermekte zorlanıyor. Kente yakın olması nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı lojistik ve özellikle de yolcu taşımacılığı açısından önemli bir noktada yer alıyor.