Pazarkule’de yeni sistem denemeleri başladı

Türkiye'nin Yunanistan'a açılan kara sınır kapısı olan Pazarkule Sınır kapısında modernizasyon çalışmalarında sona gelindi.
Modernizasyonla birlikte 2 olan peron sayısı, 3 giriş 3 çıkış şeklinde 6 perona çıkarıldı. Gümrük sahası 4 bin 300 metrekareden 22 bin metrekareye genişletildi. Arama hangarı, sosyal donatı ve personel binaları inşa edildi.
Edirne'deki sınır kapılarından Kapıkule ve Hamzabeyli'nin iş hacmine Bulgaristan sınır kapılarının aynı oranda cevap veremiyor. Yunanistan sınır kapılarının da küçük olması nedeniyle Türkiye'deki akışa cevap vermekte zorlanıyor. Kente yakın olması nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı lojistik ve özellikle de yolcu taşımacılığı açısından önemli bir noktada yer alıyor.
2021 yılının Aralık ayında başlayan modernizasyon çalışmalarında sona gelindi. Çarşamba günü bakanlık heyeti gelecek ve bina kabul çalışmaları başlayacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülen modernizasyon çalışmaları sınır kapısının kapasitesinin arttırılması hem Edirne sınır ticareti için hem de turizmine katkı sağlayacak.