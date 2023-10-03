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Giriş Tarihi: 3.10.2023 11:42 Son Güncelleme: 3.10.2023 11:44

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 1 yılda 9 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pendik (Tavşantepe) – Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın, bir yılda yaklaşık 9 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 1 yılda 9 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattının hizmete girdiği günden bu yana sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin ulaşım altyapısına önemli katkılar sağladığını belirterek, "Hattın hizmete girdiği bir yılda yaklaşık 9 milyon vatandaşımız hızlı, güvenli ve ekonomik bir seyahat imkanına kavuştu" dedi.

Bu projeyle birlikte seyahat sürelerinde de dikkate değer bir azalma yaşandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Tavşantepe ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında geçen 10 dakikalık seyahat süresi, ulaşımın ne kadar hızlı ve etkili olabileceğinin bir göstergesi. Ayrıca, Kadıköy'den Fevzi Çakmak (Hastane) istasyonuna olan 42 dakikalık süre ve Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan 50 dakikalık seyahat süreleri, İstanbul'un bu yeni ulaşım hattının ne kadar büyük bir kolaylık olduğunu gözler önüne seriyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen tünel kazıları ve betonarme imalatlarının sonucunda ortaya çıkan bu modern metro hattı, şehir içi ulaşımının geleceğini şekillendirecek önemli bir adım" dedi.

Hattın 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete alındığından bu yana yaklaşık olarak 9 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Hem yerel hem de uluslararası seyahat edenler için büyük bir kolaylık olan bu metro hattı, İstanbul'un hava ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyor" diye konuştu.

Pendik Tavşantepe'den başlayıp Sabiha Gökçen'e kadar uzanan 7.4 km uzunluğundaki Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı hattı, 4 önemli istasyonu ile şehir içi ulaşımın konforunu ve hızını üst seviyeye çıkarıyor. Fevzi Çakmak (Hastane), Yayalar, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları, yolculara hızlı ve güvenli bir ulaşım imkanı sunuyor.

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Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 1 yılda 9 milyon yolcuya hizmet verdi
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