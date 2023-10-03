Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 1 yılda 9 milyon yolcuya hizmet verdi

Hattın 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete alındığından bu yana yaklaşık olarak 9 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Hem yerel hem de uluslararası seyahat edenler için büyük bir kolaylık olan bu metro hattı, İstanbul'un hava ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyor" diye konuştu.

Pendik Tavşantepe'den başlayıp Sabiha Gökçen'e kadar uzanan 7.4 km uzunluğundaki Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı hattı, 4 önemli istasyonu ile şehir içi ulaşımın konforunu ve hızını üst seviyeye çıkarıyor. Fevzi Çakmak (Hastane), Yayalar, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları, yolculara hızlı ve güvenli bir ulaşım imkanı sunuyor.