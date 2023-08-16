Penta Teknoloji’den yılın ilk yarısında rekor kâr

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başarılı bir satış dönemi geçiren Penta Teknoloji'nin ilk altı aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artışla 7,2 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK tutarı yüzde 66 artışla 368,5 milyon TL'ye ulaşan şirketin, marjı ise yüzde 5,1 oldu.

"TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SEKTÖRLERİNDE PAZAR PAYIMIZI SÜREKLİ ARTIRIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, 2023'e güçlü bir başlangıç yaparak ilk çeyrekte ciroda ve kârlılıkta yakaladıkları ivmeyi, ikinci çeyrekte de devam ettirdiklerini bildirdi.

Başarılı finansal sonuçlara ulaşmalarında, şirketlerin dijital dönüşüm yatırımları ve bireysel müşteri segmentlerindeki talebin devam etmesinin etkili olduğunu belirten Erünsal, "Özellikle büyük veri, cloud, IOT, yapay zeka, verimlilik, otomasyon, e-ticaret, siber güvenlik, gaming ve abonelik bazlı tüketim odağındaki çözümlere talebin arttığını gözlemliyoruz. Penta Teknoloji olarak teknoloji ve bilişim sektöründe sermaye, pazar büyüklüğü ve kârlılık açısından hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerle sektöre yatırım yapmaya ve pazar payımızı sürekli artırarak Penta markasına değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.