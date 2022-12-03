Perakende 15 yılın en kral zamanını yaşıyor

Alışveriş merkezleri ve perakende arasında ortak alan giderleri ve yüksek elektrik faturaları üzerinden yürüyen tartışma sürerken Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, SABAH'a yaptığı açıklamada perakende sektörünün "15 yılın en kral dönemini" yaşadığını söyledi. Pandemide ertelenen talebin ve enflasyon ortamının sektörün lehine bir durum yarattığını anlatan Altaş, "Tüm dünyada enflasyondan dolayı fiyatlar artacak beklentisiyle talepler öne çekiliyor. Perakendeciler 'enflasyon var' diye ağlıyorlar ama bu durum gerçekte sektörün işine geliyor. Timsah gözyaşları döküyorlar. Enflasyonu bahane ederek fiyatları ciddi şekilde artırdılar. Perakende bu yıl enflasyondan arındırılmış haliyle bile yüzde 40 büyüdü" diye konuştu.AYD Başkan Yardımcısı Cem Eriç ise AVM'ler'in Türkiye'de perakende sektörünün büyümesinin motoru olduğunu kaydetti. Eriç, "AVM'lerde mağaza açarak büyüdüler. Birçok markanın yurtdışına açılmasında da AVM'lerin büyük rolü var. Sektör AVM'lerle beraber büyüdü" diye konuştu. Hüseyin Altaş'ın verdiği bilgiye göre, 2000'li yılların başında 42 AVM sayısı bugün 446'ya ulaşmış durumda. Dernek olarak gayrimenkul kira rejiminin ticari gayrimenkul kira rejimi olarak yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini anlatan Prof. Altaş, bütün gelişmiş batı ülkelerinde sosyal gayrimenkul kira rejimi ile ticari gayrimenkul kira rejiminin farklı olduğunu belirtti.Kira gelirlerinin 2018'de yapılan düzenlemeyle TL'ye döndüğünü hatırlatan Altaş, sektörün döviz borcunun yapılandırılmasını talep ederek şu modeli önerdi: "Düzenlemeyle kredilerimiz döviz, gelirlerimiz ise TL olarak kaldı. 'Mevcut borcun 1/3'ünü yani 3-4 yıla kadar olan kısmını TL olarak yapılandıralım. 4 ila 8-10 yıl arasını tekrar dövizle borç ödemeye devam edelim. 8 veya 10'uncu yılda da balon olarak kalan 1/3'ü ödeyelim' diyoruz. Yapılandırma için piyasa hadlerinde uygun bir faiz oranı belirlenmeli."