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Giriş Tarihi: 12.1.2024 10:31 Son Güncelleme: 12.1.2024 10:31

Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Kasım 2023’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artış kaydetti.

AA
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5 azalırken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,2 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 yükseldi. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 azaldı.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 79,8 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 86,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 56,6 yükseliş gösterdi.

Perakende ciro, geçen yılın kasım ayında ekime göre yüzde 3,6 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,4 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,2 artış kaydetti.

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Perakende satış hacmi arttı
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