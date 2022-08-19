Perakende ticarette tedarikçiye ödeme düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, iki önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Büyük ölçekli perakende işletmeler ve tedarikçilerce ekmek üreticisine yapılacak ödeme tutarı, tarife fiyatının en az yüzde 80'i olarak uygulanacak. Büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler tarafından ödemenin tedarikçiye yapılması halinde, üreticiye yapılacak ödeme tutarına ilave, tarife fiyatı ile üreticiye yapılacak ödeme tutarı arasındaki farkın en az yarısı, bu işletmeler tarafından tedarikçiye ödenecek.Diğer düzenlemeyle de, AVM'lerde kiracı ve kiraya veren ilişkisi çerçevesinde muhtelif giderlerden kaynaklanan sorunlar kökten çözülecek. Ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet, ATM ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri 'ortak gelir' kabul edildi. Bu gelirler, yalnızca ortak giderler için kullanılacak.