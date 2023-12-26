PET cips ithalatında usul ve esaslar belirlendi

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "PET Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar" kapsamında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Söz konusu ürünün ithalatında 3 yıl daha ek mali yükümlülük uygulanacak. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, kararda belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için 10 bin 926 ton olacak. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3 bin 642 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "e-İmza Uygulamaları" altındaki ithalat işlemleri kısmında elektronik imzayla yapılabilecek.

Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvurular fiziki olarak da gerçekleştirilebilecek.

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu geçemeyecek ve sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek.

Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için, başvuru sahibi adına son tahsis edilen ithal lisansının üzerinden en az 30 gün geçmesi gerekecek. Ayrıca daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanması talep edilecek.

Karar hükümlerini Ticaret Bakanı'nın yürüteceği söz konusu tebliğ, 13 Aralık'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.