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Haberler Ekonomi Haberleri Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 6.8.2022 12:29 Son Güncelleme: 6.8.2022 12:53

Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?

Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları Rusya-Ukrayna krizi ve 'Resesyon' endişeleri ile dalgalanmasını sürdürüyor. Bununla beraber motorin ve benzin fiyatı değişime uğradığından araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan son düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim geldi. İşte en güncel İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt pompa fiyatları...

Son iki haftadır dalgalı seyir izleyen petrol fiyatları için küresel piyasalarda yaşanan 'Resesyon' endişesi ile düşüş başladı. Brent petroldeki düşüşle benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri gelmeye başladı.

PETROL KÜRESEL RESESYON ENDİŞELERİYLE DÜŞTÜ

Petrol fiyatları küresel resesyon korkusu ile düşüşünü sürdürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısında eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Grup, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı. Bu rakam, haziranda günlük 432 bin varil, temmuz ve ağustosta ise 648 bin varil olarak belirlenmişti.

Uzmanlar, arz endişelerinin, Avrupa Birliği'nin Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla ithalatını yasaklayan yaptırımlarının yürürlüğe gireceği kış aylarıyla daha da artacağını öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,72 ile 94,89 dolar aralığının direnç, 94,36 ile 94,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi geldi.

8 Haziran'da 118.36 dolar olan brent petrolün fiyatı, dün 94 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. 23 Haziran'da benzinin litre fiyatı 27.26 TL, motorinin ise 29.99 TL ile rekor kırmıştı.

BENZİN FİYATI İÇİN DÜŞÜŞ YÜZDE 26.6 OLDU

Bu tarihten sonra petroldeki düşüşün fiyatlara yansımasıyla birlikte dünkü indirimin ardından benzinin pompa fiyatı yine 20 liraya indi. Böylece benzinde düşüş yüzde 26.6 oldu.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litre fiyatı 23.39 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.03 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litre fiyatı 23.52 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.18 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litre fiyatı 23.53 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.16 liradan satılıyor.

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Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
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