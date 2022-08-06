Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?

Uzmanlar, arz endişelerinin, Avrupa Birliği'nin Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla ithalatını yasaklayan yaptırımlarının yürürlüğe gireceği kış aylarıyla daha da artacağını öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,72 ile 94,89 dolar aralığının direnç, 94,36 ile 94,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.