Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?

Son iki haftadır dalgalı seyir izleyen petrol fiyatları için küresel piyasalarda yaşanan 'Resesyon' endişesi ile düşüş başladı. Brent petroldeki düşüşle benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri gelmeye başladı.
PETROL KÜRESEL RESESYON ENDİŞELERİYLE DÜŞTÜ
Petrol fiyatları küresel resesyon korkusu ile düşüşünü sürdürüyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısında eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.
Uzmanlar, arz endişelerinin, Avrupa Birliği'nin Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla ithalatını yasaklayan yaptırımlarının yürürlüğe gireceği kış aylarıyla daha da artacağını öngörüyor.
Brent petrolde teknik olarak 94,72 ile 94,89 dolar aralığının direnç, 94,36 ile 94,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi geldi.
8 Haziran'da 118.36 dolar olan brent petrolün fiyatı, dün 94 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. 23 Haziran'da benzinin litre fiyatı 27.26 TL, motorinin ise 29.99 TL ile rekor kırmıştı.
BENZİN FİYATI İÇİN DÜŞÜŞ YÜZDE 26.6 OLDU
Bu tarihten sonra petroldeki düşüşün fiyatlara yansımasıyla birlikte dünkü indirimin ardından benzinin pompa fiyatı yine 20 liraya indi. Böylece benzinde düşüş yüzde 26.6 oldu.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litre fiyatı 23.39 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.03 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litre fiyatı 23.52 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.18 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litre fiyatı 23.53 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.16 liradan satılıyor.