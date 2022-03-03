Petrolde 1 haftalık yükseliş % 22.8

Rusya'nın Ukrayna
'yı işgali ile birlikte başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarında başlayan yükseliş hız kesmiyor. Brent petrolün varil fiyatı dün gün içerisinde yüzde 6'nın üzerinde yükselerek 119.76 dolarla Mayıs 2012'den bu yana en seviyeyi gördü. Petrolde bir haftalık fiyat artışı yüzde 22.8'e ulaştı. Öte yandan Avrupa
'da doğalgaz fiyatlarında rekor kırıldı. Hollanda TTF
1 ay vadeli doğalgaz fiyatları yüzde 20 yükseldi. Avrupa tükettiği gazın neredeyse üçte birini Rusya'dan ithal ediyor ve ithal edilen gazın önemli bir kısmı da Ukrayna üzerinden aktarılıyor. Buğday fiyatları da 14 yılın zirvesine çıktı.
GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı
, "Brent petrol 120 dolara yaklaştı, alüminyum fiyatı rekor kırdı ve buğday 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Rusya'nın ekonomik sistemden izolasyonu, küresel çapta enerji, metal ve emtia fiyatlarını yükseltiyor. Emtia fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş daha keskin küresel enflasyon korkularını ateşliyor. Küresel ekonomi yeni bir aşamaya geçerken merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmek için atacakları adımlar oldukça önemli olacak" dedi.
AVRUPA'DA ÜFE % 30'DAN FAZLA ARTTI
EURO Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30.6 yükseliş gösterdi. AB ülkeleri arasında ÜFE, ocakta yıllık bazda en fazla yüzde 60.5 ile İrlanda
'da, yüzde 57.3 ile Romanya
'da ve yüzde 54 ile Danimarka
'da yükseldi. Söz konusu dönemde AB ülkelerinde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 82.6, sanayide yüzde 30.3 ve ara mallarında yüzde 20.6 artış gösterdi.