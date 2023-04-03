Petrolde sürpriz fiyatı 5 dolar zıplattı

PEtrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve Rusya'nın oluşturduğu OPEC+, petrol üretiminde beklenmedik bir kesinti kararı açıklayınca petrol birden sıçradı ve son bir yılın en hızlı yükselişini yaşadı. Günde 500 bin varil kesintiyle petrol üretimi düşüşüne katılacak olan Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği petrol karteli ilk kesintileri gelecek ay günde 1.1 milyon varil daha az petrol arzıyla yapacak. Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri de 100 binin üzerinde varille kesintiye katılırken, Rusya daha önce hazirana kadar uygulayacağını söylediği günde 500 bin varil kesintiyi yılsonuna kadar uzatacak. Bu gelişmenin ardından 80'den 86.44 dolara kadar çıkan brent petrolün varil fiyatı dün 85 dolar düzeyinde dengelendi. ABD ham petrolünde de yüzde 8'e varan yükseliş kaydedildi. Karar sonrası analistler petrol tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu gelişme merkez bankalarının da elini zayıflattı. Goldman Sachs 2023 petrol tahminini 95 dolara yükseltti.