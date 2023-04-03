Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Petrolde sürpriz fiyatı 5 dolar zıplattı
Giriş Tarihi: 4.4.2023

Petrolde sürpriz fiyatı 5 dolar zıplattı

Petrolde sürpriz fiyatı 5 dolar zıplattı
PEtrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve Rusya'nın oluşturduğu OPEC+, petrol üretiminde beklenmedik bir kesinti kararı açıklayınca petrol birden sıçradı ve son bir yılın en hızlı yükselişini yaşadı. Günde 500 bin varil kesintiyle petrol üretimi düşüşüne katılacak olan Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği petrol karteli ilk kesintileri gelecek ay günde 1.1 milyon varil daha az petrol arzıyla yapacak. Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri de 100 binin üzerinde varille kesintiye katılırken, Rusya daha önce hazirana kadar uygulayacağını söylediği günde 500 bin varil kesintiyi yılsonuna kadar uzatacak. Bu gelişmenin ardından 80'den 86.44 dolara kadar çıkan brent petrolün varil fiyatı dün 85 dolar düzeyinde dengelendi. ABD ham petrolünde de yüzde 8'e varan yükseliş kaydedildi. Karar sonrası analistler petrol tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu gelişme merkez bankalarının da elini zayıflattı. Goldman Sachs 2023 petrol tahminini 95 dolara yükseltti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Petrolde sürpriz fiyatı 5 dolar zıplattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA