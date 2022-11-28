Petrolü Çin çarptı

Ham petrol fiyatları Çin'deki Kovid- 19 protestoları nedeniyle 81 dolara kadar geriledi. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Mart 2022'de 100 dolar seviyesini gören, haziranda 112 dolara çıkan brent tipi petrolün fiyatının düşüşünde durgunluk beklentileri etkili oldu.Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar pazartesi günü erken saatlerde Asya'da piyasaları ürküterek ABD ham petrol fiyatlarını bu yıl görülmemiş bir düşük seviyeye çekti.ABD West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri yüzde 3 düşüşle varil başına 74 dolarla yılın en düşük seviyesine gerilerken, uluslararası gösterge Brent ham petrol yüzde 2.8 düşüşle 81 dolar seviyelerine gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesini gördü.Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısının sonucuna ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına bağlı olarak petrol fiyatlarında dalgalanmaların süreceğini öngörüyor.