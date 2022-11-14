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Giriş Tarihi: 14.11.2022 14:31 Son Güncelleme: 14.11.2022 14:34

PIA, İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
PIA, İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) ve Pakistan Uluslararası Havayolları’nın  (PIA) mevcut kod paylaşımı anlaşmasını genişletmesiyle birlikte Pakistan’dan İstanbul’a gelecek yolcular İGA İstanbul Havalimanı üzerinden Avrupa, İngiltere ve ABD’deki 28 şehre uçabilecekler. İşbirliğinin İGA İstanbul Havalimanı’na 150 bin civarında ek yolcu trafiği getirmesi bekleniyor.

Pakistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) İGA İstanbul Havalimanı seferlerine başladı. Boeing 777 tipi uçaklarla 4'ü İslamabad, 2'si Lahor olmak üzere haftada 6 kez gerçekleştirilecek uçuşlardan ilki bugün Lahor'den İstanbul Havalimanı'na yapıldı. Uçuşlarla birlikte İstanbul'a gelecek yolcular, Avrupa, İngiltere ve ABD'deki 28'den fazla noktaya THY seferleri ile devam edebilecekler.

İGA'YA 150 BİN EK YOLCU TRAFİĞİ SAĞLAYACAK

Böylece İGA tarafından 2021 yılında geliştirilen 'Pakistan Dostu' hizmetler planı çerçevesinde İstanbul, Pakistanlı denizaşırı yolcular için en çok tercih edilen transfer havalimanı olacak.

İGA İstanbul Havalimanı'na 150 bin civarında ek yolcu trafiği getirmesi de beklenen işbirliği ile iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümünü de taçlandırmış olacak.


300 NOKTAYA BAĞLANTI İMKANI

İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İGA İstanbul Havalimanı olarak daha fazla havayolu şirketine ev sahipliği yapmak için dünyanın önde gelen havayolu şirketleriyle görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek "PIA'nın İGA İstanbul Havalimanı ile iş birliği iki ülke arasında var olan kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmek için büyük bir fırsat. PIA ile son üç yıldır yakın temasta çalışıyoruz. İki ülke arasında turizmi geliştirecek ve Pakistanlı gezginlere İstanbul gibi büyük bir hub'dan (aktarma merkezi) dünya çapında yaklaşık 300 noktaya bağlantı imkânı sunacak İslamabad ve Lahor seferlerinden büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

BÖLGEDE OYUNUN KURALLARI DEĞİŞECEK

PIA CEO'su Amir Hayat ise THY ile gerçekleştirilen bu ortaklığın iki havayolu için de uçuş ağı yayılımını artırarak yolcular için daha fazla ve esnek bağlantı imkânı sunacağını belirterek, kısa uçuş ve hızlı transfer sürelerini yolculara sağlayarak bölgede oyunun kurallarını değiştireceğinin altını çizdi.

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PIA, İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor
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