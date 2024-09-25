Pierre Cardin Sonbahar & Kış 24-25 Koleksiyonu'nda “Doğanın Estetik Yüzü: Buzullar “temasından ilham alındı

Az bulunan doğal renklerin, büyük bir uyumla koleksiyonun tüm parçalarında kendini gösterdiği yeni sezonda Piere Cardin, değişen tabiatın enerjisini gözler önüne seriyor. Soğuk mavi ve keskin beyazla gücünü karla kaplı dağların berraklığından alan renk paletine; kuzeyli bölgelerin açık kum tonları, koyu yeşil ve sıcak kırmızılar eşlik ediyor. Gün batımının açık sarı ve koyu turuncu renkleri de koleksiyonun göz alıcı etkisini artıran etkiye sahip.

ZAMANIN ÖTESİNDEKİ YENİLİK: İNOVASYON VE KONFOR

Pierre Cardin'in yeni sezon kadın ve erkek koleksiyonları etkileyici bir stilin yanı sıra yüksek hareket kabiliyeti sunan parçalarıyla da eşsiz bir konfor vadediyor. Bu güçlü duruşun kaynağı, koleksiyonda yer alan yüksek kaliteli yünlü kumaşlar, su geçirmez malzemeler, özelliğini kuş tüyünden alan ceketlerle çeşitlenerek, ihtiyaçları tüm yeniliklerin anahtarı olabilecek bir deneyime dönüştürüyor.

Günün yoğun ve hareketli akışı içinde konforlu bir kullanım elde etmek üzere tasarlanmış ceketler, doğal renk ve baskılı gömlekler, tişört ve jean pantolonlar, tüm bu harekete karşın detaylarıyla fark yaratmak isteyenler için özel olarak hazırlandı. İddialı bir görünümün en önemli temsilcilerinden takım elbiseler ise, üst düzey kaliteye sahip kumaşları ve modernize edilmiş ekose desenleriyle, stil sahibi centilmenler için tüm ihtişamıyla hazır.

PIERRE CARDIN'LE KADIN DOĞASININ ESTETİK YÜZÜ

Pierre Cardin'in büyük beğeni toplayan Kadın koleksiyonu, zarafet beklentisinin yanı sıra tüm hareketliliğiyle göz dolduran bazı temel özelliklere de sahip: Takım elbiselerdeki maskülen duruşun saten kumaş birlikteliği, iddialı yaklaşımları feminen bir tavırla sentezliyor. Günümüz dünyasının vazgeçilmezi denim on denim stiliyle farkını yaşamak isteyen kadınlar için bu yeni koleksiyon, basic triko ve kadife efektli bluzlarla da özel birliktelikler oluşturmaya imkân sağlıyor.

Pierre Cardin kadını için özel olarak tasarlanan yüksek vurgulu ancak dengeli tonların hakim olduğu kreasyon, günlük hayatın tüm ihtiyaçlarına yanıt verirken, keyifli davetler ve arkadaş buluşmaları için de özellikli parçalarıyla ön planda.

İncelikli detaylarıyla Pierre Cardin koleksiyonu, hayatın akışını kolaylaştırıcı formülleriyle birlikte, kendine özgü stilleri deneyimlemek isteyen ve her haliyle parlamayı bilen kadınlar için hazırlandı.

HER ANINDA SPORTİF: DİNAMİK PARÇALAR

Sportif bir yaşamın olmazsa olmazı, hareket kabiliyeti yüksek tasarımlarıyla Pierre Cardin DYNAMIC kadın ve erkek kapsül koleksiyonları, alışılmışın dışında renk alternatifleriyle tüm kategorilerde yeniliği gözler önüne seriyor.

Oversize sweatshirt, tayt ve eşofmanlarla birlikte, detaylarıyla farkını hissettiren ayakkabılarıyla aktif spor koleksiyonu keşfedilmek için hazır.