Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Yıl sonunda açıyoruz’ demişti... Pirinkayalar Tüneli hizmete başlıyor

Doğu Anadolu Bölgesi ulaşım alt yapısında yeni bir yatırıma daha ulaştı. Erzurum-Artvin karayolunda bulunan ve dik kayalıkların yer aldığı Pirinkayalar'da gerçekleştirilen tünel çalışması tamamlandı.

Doğu Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı Erzurum-Artvin yolu, gerçekleştirilen bir çok tünel inşası ile dik yamaçları geride bıraktı. Bölgede Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi arasında bulunan dik kayalıkların bulunduğu Pirinkayalar Tüneli ile kesintisiz ulaşım ağı tamamlanmış oldu. Uzundere ilçesindeki tünel ile bin 100 metrelik bağlantı yolunu etkileyecek olan tünelin yapımına iki yıl önce başlanmıştı. Coğrafi şartlar nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşanan tünel inşası tamamlanarak hizmete açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada, Pirinkayalar Tüneli'nin yıl sonunda hizmete gireceğini açıklamıştı. Yılın son günlerinde tamamlanan tünelin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katılacak. Açılış kurdelesini ise Erzurum'a gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kesecek.