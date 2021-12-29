Pirinkayalar tünelini bugün Başkan Erdoğan hizmete açacak

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Erzurum-Artvin karayolundaki Pirinkayalar, özellikle kışın, keskin virajları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyasıydı. Bu sorunu çözmek için, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşaatına başlanan Pirinkaya Tüneli tamamlandı.
Ulaşımı güvenli, hızlı ve kesintisiz olarak sağlayacak olan tünel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı, Başkan Erdoğan'ın ise video konferansla bağlanacağı törenle bugün açılıyor.
Tünel, ulaşımda sağlayacağı kolaylıkla Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e, Türkiye'yi de Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a bağlayacak.
Cittaslow İcra Kurulu'nca "sakin şehirler" ağına kabul edilen Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turist sayısı da tünel sayesinde artacak.
'MÜTHİŞ BİR KAMU YATIRIMI'
Pirinkayalar Tüneli'nin inşasına, yörenin yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1'inci derece doğal sit alanı içinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş "Pirinkayalar Tüneli Erzurum'u sahile bağlayacak ilk tünel. Erzurum'un mülki hudutlarının 3'te biri çok bilinmiyor ama Doğu Karadeniz sınırlarında Rize'nin, Artvin'in güneyinde kalıyor. Bu iller, Karadeniz'e açılan kapılarımız ve buralarda onlarca tünel, müthiş bir kamu yatırımı var" dedi.