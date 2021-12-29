Pirinkayalar tünelini bugün Başkan Erdoğan hizmete açacak





Erzurum Valisi Okay Memiş "Pirinkayalar Tüneli Erzurum'u sahile bağlayacak ilk tünel. Erzurum'un mülki hudutlarının 3'te biri çok bilinmiyor ama Doğu Karadeniz sınırlarında Rize'nin, Artvin'in güneyinde kalıyor. Bu iller, Karadeniz'e açılan kapılarımız ve buralarda onlarca tünel, müthiş bir kamu yatırımı var" dedi.