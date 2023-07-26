Pivot Door, Dünyanın En Geniş Kapısını Üretti ve 35 Ülkeye İhraç Ediyor

Pivot Door'un Dış Ticaret Müdürü Murat Bakkal, şirketin son başarısını heyecanla açıkladı. Bakkal, "Pivot Door olarak, kapı sektöründe sürekli olarak kendimizi geliştirmeye ve inovatif çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Sonunda, dünyanın en geniş kapılarını üretmenin gururunu yaşıyoruz ve bunları 35 ülkeye ihraç ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük kapıları olma özelliği taşıyan bu ürünler, etkileyici boyutlarıyla dikkat çekiyor. Kapıların genişliği 4 metreye ve yüksekliği 8 metreye ulaşıyor, böylece olağanüstü boyutlarıyla mekânlara göz alıcı bir ambiyans katıyor. Bu özel kapılar, şirketin mühendislik ve tasarım yeteneklerinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Pivot Door'un sunduğu bu eşsiz kapılar, mimari projelerde özellikle büyük ve geniş alanların tasarımında önemli bir yer tutuyor. Dış Ticaret Müdürü Murat Bakkal, kapıların tasarımı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Bu kapılarla amacımız, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirerek mekânlara benzersiz bir atmosfer kazandırmaktır. Büyük mimari projelerde, kapılar önemli bir detaydır ve onları tasarlarken mekânın karakterine ve işlevselliğine uygun çözümler sunuyoruz."

Pivot Door'un dünya genelindeki başarısı, Türk kapı sektörünün ne denli rekabetçi ve yenilikçi olduğunu gösteriyor. Şirket, Türkiye'nin kapı alanında dünya çapında tanınan bir markası haline gelerek ülkenin ekonomisine de önemli katkılarda bulunuyor. Aynı zamanda, 35 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türk kapı sektörünün dünya pazarında güçlü bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Türkiye merkezli Pivot Door'un dünya çapında ürettiği ve ihraç ettiği en büyük ve geniş kapıları, şirketin yenilikçi ve öncü kimliğini ortaya koyuyor. Dış Ticaret Müdürü Murat Bakkal'ın açıklamaları da şirketin başarı hikâyesine ışık tutuyor. Pivot Door'un kapıları, mimari projelere estetik ve fonksiyonel birer detay olarak imza atarken, Türk kapı sektörünün küresel düzeydeki başarısını yansıtıyor.

Bu bir ilandır.