Piyasada Rusya-Ukrayna depremi





BORSALAR HAREKETLİYDİ

Dünya borsaları da gerilimin zirve yapmasından payına düşeni aldı. Uzakdoğu ve Rusya piyasasında hisse senetlerinde yüzde 2'ye varan düşüşler yaşandı. MOEX Russia Endeksi yüzde 2.29 değer kaybederken küresel endekslere paralel bir şekilde BİST-100 de güne yüzde 2 civarında bir kayıpla başladı. Daha sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı ve yüzde 1.01 düşüşle 2 bin 18 puandan günü kapattı. Avrupa ve ABD borsaları da çalkalandı. Endeksler düşüşle açıldı ancak daha sonra yatay bir seyir izledi.