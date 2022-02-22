Piyasada Ukrayna depremi

Giriş Tarihi: 23.2.2022

Dünyanın nefesini tuttuğu Rusya-Ukrayna gerilimi bir adım daha ileriye taşınınca piyasalar da allak bullak oldu. Altın ve petrolde zirveler görülürken, ruble ve hisse senedi piyasalarında sert düşüşler yaşandı