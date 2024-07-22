Piyasalarda ‘Biden çekildi’ mutluluğu

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından piyasaların ilk etkisi yükseliş yönünde oldu. Altın ve kripto paralar ile borsalar kararı olumlu şekilde karşıladı. Altın fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilme kararına yanıt olarak doların zayıflamasıyla yükseldi. Altının fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0.2 artarak 2. 406 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Daha sonra da gün içerisinde yatay bir seyir izledi. Dolar tüm para birimleri karşısında değer kaybetti. Türkiye'de de 32.90 seviyelerine kadar geri çekildi. Euro, dolardaki düşüşle beraber yükseldi. BIST 100 endeksi ise güne yükselişle başladı ve günü yüzde 0.15'lik artışla günü 11.172 puandan kapattı. Amerikan başkanı Biden'ın çekilmesinin ardın- dan, "Trump'ın seçim şansı ne kadar olacak?" sorusunu soruyor. Demokrat Parti'nin geçiş sürecini sorunsuz bir şekilde halledip halletmemesine göre piyasaların yön bulmas bekleniyor.