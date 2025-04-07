Piyasalarda sert dalgalanma

Küresel piyasalarda, satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı. Açılışta Nasdaq endeksi yüzde 4, S&P 500 endeksi yüzde 3.6 ve Dow Jones endeksi yüzde 3.27 düşüşle işlem gördü. Açılıştan bir saat sonra ABD borsaları artıya geçti. Dow Jones yüzde 0.2, S&P 500 yüzde 1.1 ve Nasdaq yüzde 1.7 artış yakaladı. Hemen ardından tekrar sert bir düşüş yaşandı. Üç endeks de yüzde 2'yi aşan eksiye döndü. Tüm bu işlemler 15 dakika içinde oldu. Sebebi ise Beyaz Saray'dan geldiği iddia edilen bir haber. Vergilerin 90 gün erteleneceği haberi üzerine alımlar geldi. Ancak hemen ardından Beyaz Saray'ın yalanlaması yeniden satış dalgası getirdi. Türkiye'de de BIST100 Endeksi, küresel piyasalardaki olumsuz hava ile haftaya yüzde 2.80'lik bir düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Türkiye, diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenen piyasalardan biri oldu. BIST 100 Endeksi yüzde 0.29 artışla 9.407 seviyesine geldi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7.83 düşüşle 31.187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5.6 azalışla 2.328 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 7.34 düşüşle 3.096 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 13.2 değer kaybetti. Avrupa borsaları da haftaya yüzde 7 kayıplarla başladı.