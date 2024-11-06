Piyasalarda Trump rüzgârı

ABD başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump zaferini ilan etti ve ülkesinin 47'nci Başkanı oldu. Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasıyla dolar ve bitcoin'de ciddi bir yükseliş yaşandı. Dolar, sterlin, euro ve Japon yeni de dahil olmak üzere birçok farklı para birimine karşı yaklaşık yüzde 1.4 oranında değer kazandı.Borsa İstanbul (BİST) yüzde 2.8 artışla dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Trump'ın zaferiyle dolar, euro karşısında yüzde 2.5'e yakın değer kazanırken, altın ve petrolde de sert düşüş yaşandı. TL dolar karşısında değer kazanabilen nadir para birimlerinden biri oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi seansı yüzde 2.6 yükselişle tamamlarken, ABD'nin ana hisse senedi endeksleri de keskin bir şekilde yükselişle güne başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq günü yüzde 2'ye yakın bir seviyede artışla seçim sonuçlarını satın aldı.Bitcoin'in değeri de 6 bin dolar artarak 75.371 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Bitcoin'in artışındaki en önemli sebep de Trump'ın daha önce ABD'yi "dünyanın Bitcoin ve kripto para üssü" yapma sözü. Trump'ın bu yaklaşımı, son yıllarda kripto şirketlerine karşı kapsamlı bir baskı uygulayan Biden yönetiminin yaklaşımıyla tamamen zıt. Trump ayrıca milyarder Elon Musk'ı hükümet israfının denetiminden sorumlu tutmayı planladığını da söyledi. Musk uzun zamandır kripto paraların savunucusu ve şirketi Tesla'nın 2021'de Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatırım yaptığı biliniyor. Tesla'nın Frankfurt'ta halka açık olan hisseleri de açılışta yüzde 14'ün üzerinde yükseldi. Trump'ın zaferinin etkisiyle altının onsu yüzde 3 düşerek 2 bin 660 dolara indi. Doların güçlenmesiyle Brent petrolde düşüş yüzde 2'yi aştı. Brent petrolün varil fiyatı, 74 doların altına indi. ÇİN MALLARINA %60 VERGIDonald Trump'ın seçilmesi ekonomi politikalarında büyük değişiklikler anlamına geliyor. Vaatleri arasında ithalata yüksek tarifeler, bahşiş ve sosyal güvenlik yardımlarına uygulanan vergilerin kaldırılması ve kurumlar vergisi oranının düşürülmesi yer alıyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, tüm ithalatta yüzde 10 ila 20 arasında, Çin mallarına ise yüzde 60'a kadar bir tarife koymayı düşündüğünü belirtmişti.Pozitif piyasa tepkisi sadece Trump'ın zaferiyle ilgili değil, aynı zamanda Cumhuriyetçiler'in Temsilciler Meclisi'ni elinde tutma ve Senato'yu ele geçirip Kongre'yi kontrol etme olasılığıyla da ilgili. Bu birleşim, önümüzdeki yıl vergi indirimlerinin muhtemel olduğu anlamına geliyor. Bu durum da hisse senetleri için olumlu olacak. Çünkü daha düşük vergiler şirket kazançlarını artıracak.Trump'ın ticaret gündemi kıta Avrupası'nın ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturacak. Euro da, bir gecede G10 para birimlerinin en zayıfı olduğunu kanıtladı. Beklenti, Donald Trump'ın ticaret savaşını sadece Çin'e değil, diğer ülkelere de genişletmesi. Bu durum, durgun Euro Bölgesi büyümesi anlamına geliyor. Seçimden önce bile Trump'ın politikalarına ilişkin endişeler gelişmekte olan ekonomileri etkiliyordu. Trump, Çin'e uygulanan tarifelere ek olarak Meksika araç ithalatına yüzde 200'e kadar yüksek bir tarife uygulayacağını vaat etti. Gelişmekte olan piyasalar için bir diğer sorun Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance. Vance, birçok Latin Amerika ekonomisi için para transferlerine yüzde 10 vergi uygulanmasını önerdi. Güney Afrika randı, Brezilya reali ve bu ülkelerdeki borsalar, tarife artışları durumunda savunmasız hale geliyor. Aynı şekilde, Tayvan, Güney Kore ve Çinli teknoloji şirketlerine üretim yapan diğer ülkelerdeki çip üreticileri de savunmasız durumda.