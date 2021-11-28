Piyasalarda yeni varyant depremi

Yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Nu varyantına ilişkin endişeler dünya borsalarını yerle bir ederken, Borsa İstanbul
pozitif ayrışmayı başardı. Borsa İstanbul geçen hafta dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası oldu. Piyasalarda gelecek hafta gözler ABD
Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumları ile birlikte ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış Nu varyantı tespit edilirken, yeni varyantın ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler hisse senedi piyasalarında haftanın son işlem gününün sert satıcılı geçmesine sebep oldu. S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 2.20, Nasdaq Endeksi yüzde 3.52 ve Dow Jones Endeksi yüzde 1.97 değer kaybetti.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11.60 değer kaybıyla 21 Nisan 2020'den bu yana en güçlü günlük düşüşünü gerçekleştirirken, haftalık bazda yüzde 8 azalışla 71.70 dolara geriledi.
GÖZLER BÜYÜME RAKAMINDA
Yurtiçinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu haftayla birlikte 7 hafta üst üste yükselirken, haftalık kapanış rekorunu da kırdı. Gelecek hafta ise yurtiçinde salı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve cuma TÜFE verileri öne çıkıyor. Ekonomistler, GSYH'nın 3. çeyrekte yüzde 8.1 büyümesini bekliyor. BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 2.25 artışla 1.776 puana çıktı.