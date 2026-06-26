Piyasaların gözü bu rapordaydı! ECB anketinden çarpıcı enflasyon sonucu!

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi genelindeki ekonomik gidişata ışık tutan mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bölge genelindeki 11 ülkede yaklaşık 19 bin yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen dev anket, tüketicilerin hem enflasyon hem de ekonomik büyümeye yönelik tahminlerinde kritik değişimler yaşandığını ortaya koydu.

Anketin en dikkat çekici sonucu, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde yaşanan belirgin düşüş oldu.

KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,5'E İNDİ

Açıklanan verilere göre, tüketicilerin gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli ortalama enflasyon beklentisi, nisan ayındaki yüzde 4 seviyesinden mayısta yüzde 3,5'e geriledi. Kısa vadeli tahminlerdeki bu düşüşe rağmen, tüketicilerin orta vadeli enflasyon öngörülerinde bir değişim yaşanmadı. Tüketici beklentileri 3 yıl sonrası için yüzde 2,9, 5 yıl sonrası için ise yüzde 2,4 seviyesinde sabit kaldı.

ECB'den yapılan açıklamada, gelecek 12 aylık döneme ilişkin enflasyon belirsizliğinin azaldığı vurgulandı. Ancak banka, beklentilerin Orta Doğu'daki savaşın başlamasından önceki seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiğinin de altını çizdi.

FAİZ ARTIŞ BASKISI AZALABİLİR

Ekonomi analistleri, kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki bu gerilemenin, bu ayın başlarında mevduat faizini artıran ECB'yi bir nebze olsun rahatlatacağını belirtiyor. Verilerin, banka üzerindeki "faizleri hızla yeniden yükseltme" baskısını hafifletebileceği kaydedildi. Finans piyasaları ise halihazırda sonbahar dönemine kadar bir veya iki faiz artışı daha yapılmasını fiyatlamaya devam ediyor.

EKONOMİK BÜYÜMEDE KÖTÜMSERLİK DAĞILIYOR

Anket sonuçları, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin ekonomik büyümeye yönelik karamsar yaklaşımının da azaldığını gösterdi.

Nisan anketinde ekonomide yüzde 2,2 oranında bir küçülme öngören tüketiciler, mayıs ayında bu beklentilerini revize etti. Yeni sonuçlara göre, gelecek 12 aya ilişkin küçülme (daralma) beklentisi yüzde 1,7'ye çekilerek daha az kötümser bir tablo ortaya koydu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör