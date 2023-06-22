Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! En kritik faiz kararı

Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün açıklayacağı faiz kararı tüm Türkiye'de merakla beklenliyor.
Merkez Bankası, son faiz artırımını 18 Mart 2021'de yapmıştı. O tarihten bu yana yapılan 26 PPK toplantısının 9'unda faiz toplam 10.5 puan düşürülerek yüzde 19'dan 8.5'a indirilirken, 17'sinde faiz sabit bırakıldı.
İkinci büyük faiz artırımı 13 Eylül 2018'de 625 baz puanla, üçüncü büyük artırım 28 Ocak 2014'te 550 baz puanla ve dördüncü büyük artırım ise 475 baz puanla 19 Kasım 2020'de gerçekleştirildi.
YABANCI GELİYOR
Yabancı yatırımcılar, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında sert bir faiz artışı beklerken, ABD'de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna (ETF) 18 ayın en yüksek para girişi yapıldı.
Yabancılar, salı günü New York'ta işlem gören iShares MSCI Türkiye ETF'sinden 15.6 milyon dolar net alım yaptı. ETF'te, Aralık 2021'den bu yana en büyük günlük giriş yaşandı.
BANKACILARLA GÖRÜŞECEK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların genel müdürleriyle 23 Haziran'da bir araya gelecek.
Daha önce 19 Haziran olarak planlanan buluşma, yoğun takvim nedeniyle 23 Haziran'a ertelenmişti.