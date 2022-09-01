Plastik işleme makine üretimi yüzde 47 arttı

PAGEV açıklamasına göre, 2017- 2021 yılları arasında yılda ortalama yüzde 8,3 artış gösteren plastik işleme makineleri ihracatı 2022 yılının ilk yarısında 2021 yılının eş dönemine kıyasla yüze 47 artarak 145 milyon dolar oldu.

Yılın kalan aylarında aynı trendle sürmesi halinde ihracatın 2022 sonunda 2021 yılına kıyasla yüzde 25 artarak 290 milyon dolar olarak gerçekleşmesi ve tarihi rekor düzeyine erişmesi bekleniyor

2017-2021 yılları arasında yılda ortalama yüzde 4,1 artış gösteren plastik işleme makineleri ithalatı 2022 yılının ilk yarısında 2021 yılının eş dönemine kıyasla yüzde 2 azalarak 334 milyon dolar oldu. Yılın kalan aylarında aynı trendle sürmesi halinde ithalatın, 2022 sonunda 2021 yılına kıyasla yüzde 2 gerileyerek 668 milyon dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

2022 yılının ilk yarısında toplam plastik işleme makineleri ithalatı içinde, enjeksiyon makineleri yüzde 33 ekstrüzyon makineleri yüzde 21 şişirme makineleri yüzde 5 termoform makineleri yüzde 2 presler ve diğer makineler yüzde 31 ve aksam ve parçalar da yüzde 8 pay aldı.

Yılın ilk yarısında toplam plastik işleme makineleri ihracatı içinde, enjeksiyon makineleri yüzde 4 ekstrüzyon makineleri yüzde 29 şişirme makinaları yüzde 2 termoform makineleri yüzde 8 presler ve diğer makineler yüzde 39 ve aksam ve parçalar da yüzde 18 pay aldı.

Bu dönemde 10 ülkeye yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ihracatı toplam ihracatın yüzde 48'ini oluşturdu. 2022 yılının ilk yarısında plastik işleme makineleri ihracatında ilk 3 sırayı Sırbistan, Rusya Federasyonu ve Özbekistan aldı. Bu 3 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 25 düzeyinde.

Türk plastik makineleri fiyat olarak değerlendi. Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fiyatı 2022 yılının ilk yarısında 11,8 dolar/kg olarak gerçekleşirken, 2021 yılına kıyasla yüzde 1,6 arttı. 2019 yılına kadar birim ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının üzerinde seyretti. 2022 yılında ortalama ihracat birim fiyatları, ortalama ithal fiyatlarının yüzde 16 üzerinde gerçekleşti.

"HAM MADDE KONUSUNDA DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, plastik sektöründeki büyüme hızına dikkati çekerek, sektördeki büyüme hızına yetişmeye çalıştıklarını ifade etti.

Büyükdede, "Sanayicimize üretim yeri oluşturacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Adana-Ceyhan bölgesinde yeni petrokimya- plastik sanayi kümelenmesi modeliyle ham madde konusunda dışa bağımlılığımızı azaltmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil dönüşüme hızlı adapte olan plastik sektörü için geri dönüşümle birlikte fırsata dönüşecek projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Büyükdede, "Önümüzdeki dönemde geri dönüşümcüleri, modern tesislerde bir araya getirerek tek çatı altında toplayacak Geri Dönüşüm OSB kurma çalışmalarımıza da hızlandırdık." yorumunu yaptı.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, dünyada 6'ncı Avrupa'da ise Almanya'dan sonra ikinci sırada yer alan Türk plastik sektöründe büyümede önemli pay sahibi olan plastik işleme makineleri sektöründe çarkların hızlandığını ifade etti.

Plastik işleme makine üretiminin, 2022 yılının ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 377 milyon dolara çıktığını anımsatan Eroğlu, "Artış trendi böyle sürerse 2022 yılı sonunda 754 milyon dolarlık tarihi rekor düzeyini yakalarız." açıklamasını yaptı.

"ENDÜSTRİNİN ÖNÜNÜ DAHA DA AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Eroğlu, üretimin önemli ayağı olan plastik işleme makinelerinde gelişimin hız kazandığının altını çizerek, makine ve ekipman, üreticileriyle bir araya gelerek sektörel sorunlara çözüm üretip, endüstrinin önünü daha da açmayı hedeflediklerini vurguladı.

Eroğlu, makine sektöründeki yaşanan rekor büyümeyi hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2022 yılının ilk yarısında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 377 milyon dolarlık üretim, 334 milyon dolarlık ithalat, 145 milyon dolarlık ihracat ve 566 milyon dolarlık da iç pazar satışları gerçekleşti. 2022 yılı sonunda makine ve teçhizat üretiminin 754 milyon dolara, ithalatın 668 milyon dolara, ihracatın 290 milyon dolara, iç pazar satışlarının 1 milyar 132 milyon dolara çıkmasını bekliyoruz."

Plastik işleme makine üretimindeki artışa dikkati çeken Eroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"2017- 2021 yılları arasında yılda ortalama yüzde 9 artış gösteren plastik işleme makineleri üretimi 2022'nin ilk yarısında 2021 yılının eş dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 377 milyon dolar oldu. Yılın kalan aylarında aynı trendle sürmesi halinde üretimin, 2022 sonunda 2021 yılına kıyasla yüzde 23 artarak 754 milyon dolar olması ve tarihi rekor düzeyine ulaşması bekleniyor.

Makine tiplerine göre ilk 6 aylık üretim dağılımına bakıldığında; 2022 yılının ilk yarısında toplam plastik işleme makineleri üretimi içinde, enjeksiyon makineleri yüzde 3 ekstrüzyon makineleri yüzde 23 şişirme makinaları yüzde 2 termoform makinaları yüzde 8 presler ve diğer makineler yüzde 37 ve aksam ve parçalar da yüzde 27 pay aldı."