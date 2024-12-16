’Plastik poşetler 1,5 lira olacak’ iddialarına Bakanlıktan açıklama

Alışverişlerde kullanılan poşet fiyatlarının 1,5 TL olacağı iddia edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

POŞETLERE ZAM MI GELİYOR?

Plastik poşetlerden ücret alınması uygulaması 1 Ocak 2019'dan bu yana yürürlükte. Yaklaşık 5 yıldır alışveriş yapılan her yerde 25 kuruştan satılıyor. Bu poşetlerin fiyatının yeni yılda 1,5 TL'ye çıkacağı iddia edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise poşet fiyatlarının yeni yıldan itibaren 1,5 TL olacağı yönündeki haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada herhangi bir rakamın belirlenmediği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/qlDRGKVi90