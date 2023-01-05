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Giriş Tarihi: 5.1.2023 20:32 Son Güncelleme: 5.1.2023 20:42

Polonya Merkez Bankası Başkanı: Avroya geçmek son derece zararlı

Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, ülkenin avroya geçme ihtimalini "son derece zararlı" olarak nitelendirdi.

AA
Polonya Merkez Bankası Başkanı: Avroya geçmek son derece zararlı

Glapinski, Polonya'nın zloti yerine avro kullanmaya başlaması durumunda büyüme oranında "radikal" bir düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Avroyu Polonya'nın para birimi haline getirmenin yurt dışında para harcayan zenginlerin ve yurt dışında mülk sahibi olanların yararına olacağını öne süren Glapinski, "Polonya'nın avroya geçmesi ülke için son derece zararlı olur. Polonya para birimine sahibiz. Serbest piyasada değerlenen bir para birimimiz var." ifadelerini kullandı.

Glapinski, son aylarda faiz oranlarında değişiklik olmamasına rağmen "felaket tellallarının" düşüncelerinin aksine zlotinin güçlenip istikrara kavuştuğunu vurguladı.

Avro kullanan bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enflasyonun yüzde 20'yi geçtiğine dikkati çeken Glapinski, avroya geçişin enflasyonla mücadeleye tek başına yardımcı olmayacağını sözlerine ekledi.

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Polonya Merkez Bankası Başkanı: Avroya geçmek son derece zararlı
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