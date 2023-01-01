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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Polonya ve Rusya’dan charter uçuşlar başladı

Kış sezonunu açan Erciyes Kayak Merkezi’ne turistler akın akın gelmeye başladı. İlk kafile charter uçuşların başladığı Rusya ve Polonya’dan oldu. Erciyes’e kış sezonunda 40 bin turist gelecek

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Polonya ve Rusya’dan charter uçuşlar başladı
Geçtiğimiz hafta kayak sezonunu açan Erciyes Kayak Merkezi'ne charter uçuşlar ile ilk kafile Rusya ve Polonya'dan geldi. 1.000 kişilik ilk turist kafilesi dağ ve şehir otellerine yerleşti. Erciyes'e kış sezonu boyunca 40 bin yabancı turist gelmesi bekleniyor.
Kış tatili için Moskova ve Varşova'dan bir haftalık tatil paketleriyle Erciyes'e gelen yabancı turistler, sadece kayak yapmakla yetinmeyip 6 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihi ve tabi güzelliklerini keşfederken, 45 dakikalık mesafede bulunan Kapadokya'da peri bacalarını gezip balon deneyimi yaşayacak.

TURİST YAĞIYOR
Direkt uçuşların yanında dünyanın dört bir tarafından Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Kore, Malezya, Fransa gibi ülkelerden de aile ve arkadaş guruplarıyla gelip Erciyes'te kayak tatili yapan yabancı turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor.



ULUSLARARASI MERKEZ OLDU
2017'de ilk charter uçağının Rusya'dan gelmesiyle bir dönüm noktası yaşadıklarını belirten Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Son 6 yıldır yurtdışına açılıp Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerden direkt seferler ile getirdiğimiz turistlerde ciddi bir memnuniyet oranına ulaştık. Zaman zaman haftada 10 uçağa kadar çıktığımız oldu. Geçtiğimiz yıllarda yine Ukrayna, Polonya, Rusya gibi ülkelerden direkt uçuşlarla misafir ağırlıyorduk. Bu yıl Ukrayna'daki savaş nedeniyle oradan uçuş yapılmıyor ama o açığı Rusya ve Polonya üzerinden kapatarak şehrimizdeki Erciyes turizmi için misafir ettiğimiz turist sayısını bu yıl daha da artıracağız. Bu sezon için planlanan ilk uçuşlar şehrimize ulaştı. Bugün itibari ile kayak yapmaya başladılar. Bu konuda çok mutluyuz. Artık Erciyes'in uluslararası bir merkez olma yolunda hızla ilerlemesinden dolayı gururluyuz" diye konuştu.

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Polonya ve Rusya’dan charter uçuşlar başladı
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